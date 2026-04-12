Четкие сроки службы невозможны без усиления мобилизации, – военный омбудсмен

Тема четких сроков службы для военных остается одной из самых обсуждаемых в Украине. Однако изменений по этому вопросу не стоит ожидать без усиления мобилизации.

Об этом заявила военный омбудсмен Ольга Решетилова в интервью для "РБК-Украина".

Возможно ли ввести четкие сроки службы?

Ольга Решетилова рассказала, что в Офисе Военного омбудсмена уже создали рабочую группу, которая занимается наработкой механизмов для введения четких сроков службы.

По ее словам, военнослужащие должны иметь право на определенность, ведь длительная жизнь в таких условиях приводит к выгоранию, деморализации и даже депрессии.

Наши военнослужащие, кто с 2014-го года, кто с 2022-го и позже, живут в постоянной ситуации неопределенности. Так не должно быть,

– подчеркнула Решетилова.

Омбудсмен отметила, что многие военнообязанные избегают службы именно из-за страха неопределенности. По ее мнению, если человек будет знать, что будет служить два или три года, ему будет легче планировать жизнь, а система сможет работать через ротации.

Решетилова добавила, что рабочая группа уже работает над такой формулой, однако предупредила: популярных решений в этом вопросе не будет.

Четких сроков службы не стоит ждать без усиления мобилизации,

– подытожила она.

