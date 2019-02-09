Возможны ли акции протеста из-за отстранения Ульяны Супрун: мнение эксперта

Радикальная партия делает все "ради" народа, и все – безрезультатно. В частности, что касается отстранения Ульяны Супрун от исполнения обязанностей министра здравоохранения.

Об этом 24 каналу рассказал политический эксперт Андрей Вигиринский.

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Радикалы заявили о себе дважды: решением о Супрун и блокированием трибуны с требованиями создать следственную комиссию по коммунальным тарифам. Решение суда будет обжаловано. А комиссий по тарифам было создано уже несколько, но их однако повышают,

– отмечает Андрей Вигиринский.

По словам политолога, все это выглядит, как конъюнктура. Так, Супрун не назначили полноценно на должность министра. И рано или поздно встал бы вопрос о ее гражданстве США. С другой стороны, определенное время всех все устраивало. И в Кабмине, и западных партнеров.

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В то же время, Вигиринский замечает: хотя Всемирный банк указывает, что 70% украинцев довольны медицинской реформой, есть определенные сомнения, что все они пойдут поддерживать Супрун.

Почему отстранили Ульяну Супрун? Все потому, что нардеп от "Радикальной партии Олега Ляшко" Игорь Мосийчук подал иск в суд с требованием запретить Супрун работать на посту министра здравоохранения. Суд запретил Супрун "совершать любые действия, направленные на реализацию полномочий министра здравоохранения Украины".



В суде пояснили, что Супрун была отстранена с должности с "признаками очевидной противоправности". Также в суде говорят, что Супрун имела двойное гражданство, а это запрещено законом Украины.Сам Мосийчук не объяснил, почему считает Супрун некомпетентной. Отстранение Ульяны Супрун продлится до тех пор, пока Окружной суд не отменит свое решение или пока Супрун сама не подаст апелляционную жалобу.



На время запрета Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения эту работу будет выполнять ее заместитель Павел Ковтонюк.