Чи можливі акції протесту через відсторонення Уляни Супрун: думка експерта

Радикальна партія робить все "заради" народу, і все – безрезультатно. Зокрема, що стосується відсторонення Уляни Супрун від виконання обов’язків міністра охорони здоров’я.

Про це 24 каналу розповів політичний експерт Андрій Вігірінський.

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Радикали заявили про себе двічі: рішенням про Супрун і блокуванням трибуни з вимогами створити слідчу комісію по комунальних тарифах. Рішення суду буде оскаржено. А комісій по тарифах було створено вже кілька, але їх однак підвищують,

– зазначає Андрій Вігірінський.

За словами політолога, все це виглядає, як кон’юнктура. Так, Супрун не призначили повноцінно на посаду міністра. І рано чи пізно постало б питання щодо її громадянства США. З іншого боку, певний час усіх все влаштовувало. І в Кабміні, і західних партнерів.

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Водночас, Вігірінський зауважує: хоча Світовий банк вказує, що 70% українців задоволені медичною реформою, є певні сумніви, що всі вони підуть підтримувати Супрун.

Чому відсторонили Уляну Супрун? Усе тому, що нардеп від "Радикальної партії Олега Ляшка" Ігор Мосійчук подав позов до суду з вимогою заборонити Супрун працювати на посаді міністра охорони здоров'я. Суд заборонив Супрун "вчиняти будь-які дії, спрямовані на реалізацію повноважень міністра охорони здоров'я України".



У суді пояснили, що Супрун було відсторонено з посади з "ознаками очевидної протиправності". Також у суді кажуть, що Супрун мала подвійне громадянство, а це заборонено законом України.Сам Мосійчук не пояснив, чому вважає Супрун некомпетентною. Відсторонення Уляни Супрун триватиме доти, доки Окружний суд не скасує своє рішення або допоки Супрун сама не подасть апеляційну скаргу.



На час заборони Уляні Супрун виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я цю роботу виконуватиме її заступник Павло Ковтонюк.