Возмущены новым законом о СМИ: во многих городах Польши люди массово вышли на протесты

Многотысячные митинги прошли сразу в нескольких городах Польши 19 декабря. Люди вышли против нового закона о телерадиовещании.

Сейм принял этот спорный документ несколькими днями ранее – 17 числа. Его еще предстоит подписать президенту Анджею Дуде – но демонстранты призвали главу государства не делать этого.

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Протесты в Польше: десятки тысяч людей вышли на улицы

В Варшаве демонстранты вышли к президентскому дворцу. На их плакатах были лозунги такого толка: "Свободные СМИ, свободные люди, свободная Польша" и "У нас есть право на правду".

Протесты проходили также в Гданьске, Щецине, Познани, Кракове и многих других городах.



Поляки требуют свободных СМИ / Фото NurPhoto

К сожалению, ни организаторы, ни правоохранители пока не сообщали, сколько именно людей было на митингах. Однако фото свидетельствуют, что речь идет о десятках тысяч.



Изображения свидетельствуют, что протестующих было очень много / Фото из твиттера BogdanKlich

Причина протестов

Недовольство людей вызвал принятый Сеймом 17 декабря закон (внесенный по инициативе правящей партии "Закон и справедливость") о телерадиовещании в Польше.

Он еще не вступил в силу, потому что требует подписи президента Анджея Дуды .

. Участники митингов просят его наложить на закон вето.

Сам Дуда, заметим, раньше тоже скептически высказывался по этому документу. И не только он – критика пришла со стороны Соединенных Штатов Америки.

Что не так с польским законом о телерадиовещании

В США говорят, что в документе есть положения, которые "могут подорвать свободу мнений, ослабить свободу СМИ и поколебать доверие иностранных инвесторов". Речь идет о том, что по новому закону:

Лицензии на телерадиовещание иностранные компании могут получить только в том случае, если у них есть представительство на территории Европейской экономической зоны (ЕЭЗ).

Более того, владелец лицензии не может иметь главный офис за пределами этой зоны, и не может держать в собственности более 49% акций польских медиа.

Польские эксперты уже заметили, что больше всего пострадает от этого закона концерн из США. Речь идет о TVN, принадлежащем американскому Discovery, а управляемый через зарегистрированную в Нидерландах фирму Polish Television Holding BV.

Да штука в том, что именно медиа этого концерна критикуют польские власти.

Власти же контролируют большинство региональных СМИ и общественное телевидение.

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