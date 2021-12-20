Сейм ухвалив цей спірний документ кількома днями раніше – 17 числа. Його ще має підписати президент Анджей Дуда – та демонстранти закликали главу держави не робити цього.
Нагадаємо, 17 грудня Під Радою сталися сутички між ФОПами та силовиками: відео інциденту
Протести у Польщі: десятки тисяч людей вийшли на вулиці
У Варшаві демонстранти вийшли до президентського палацу. На їхніх плакатах були гасла на кшталт "Вільні ЗМІ, вільні люди, вільна Польща" та "У нас є право на правду".
Протести відбувалися також у Гданську, Щецині, Познані, Кракові та багатьох інших містах.
Поляки вимагають вільних ЗМІ / Фото NurPhoto
На жаль, ані організатори, ані правоохоронці наразі не повідомляли, скільки саме людей було на мітингах. А проте фото свідчать, що мовиться про десятки тисяч.
Зображення свідчать, що протестувальників було дуже багато / Фото з твітера BogdanKlich
Причина протестів
Невдоволення людей викликав ухвалений Сеймом 17 грудня закон (внесений за ініціативою керівної партії "Закон і справедливість") про телерадіомовлення у Польщі.
- Він ще не набув чинності, бо потребує підпису президента Анджея Дуди.
- Учасники мітингів просять його накласти на закон вето.
Сам Дуда, зауважимо, раніше теж скептично висловлювався щодо цього документу. І не тільки він – критика прийшла з боку Сполучених Штатів Америки.
Що не так із польським законом про телерадіомовлення
У США кажуть, що документі є положення, які "можуть підірвати свободу думок, послабити свободу ЗМІ та похитнути довіру іноземних інвесторів". Мовиться про те, що за новим законом:
- Ліцензії на телерадіомовлення іноземні компанії можуть отримати тільки у випадку, якщо мають представництво на території Європейської економічної зони (ЄЕЗ).
- Ба більше, власник ліцензії не може мати головного офісу за межами цієї зони, і не може мати у власності понад 49% акцій польських медіа.
Польські фахівці вже зауважили, що найбільше постраждає від цього закону концерн якраз зі США. Мовиться про TVN, який належить американському Discovery, і яким керують через зареєстровану у Нідерландах фірму Polish Television Holding BV.
- Та штука в тім, що саме медіа цього концерну критикують польську владу.
- Натомість влада контролює більшість регіональних ЗМІ та громадське телебачення.
Доречно переглянути це відео: чи справді Польща готується до виходу з Євросоюзу