Кулеба отметил, что возмутительны экономическая, гуманитарная, экологическая катастрофы, которые принесла война.
К теме В Кремле возмутились советом Зеленского пророссийским жителям Донбасса
Министр сказал российскому коллеге, что Украина – это свободная страна, где люди выбирают президента, партии, телеканал, место жительства. Поэтому в этом ничего возмутительного нет.
Возмутительна война, которую Россия развязала на Донбассе, убив более 14 тысяч человек
– подчеркнул дипломат.
Что этому предшествовало
- Ранее Зеленский обратился к жителям временно оккупированного Донбасса. Президент посоветовал им решить, хотят ли они жить в Украине или нет.
- Если же люди считают, что Донбасс – российский, то пусть едут в Россию и ищут себе там место.
- Все потому, что Донбасс рано или поздно вернется под контроль Киева.
- В России почему-то возмутились таким заявлением Зеленского. Лавров грубо сказал, что Зеленскому "надо посмотреть сериал, потому что тогда он продвигал идеи методом искусства". А это, мол, у политика получалось лучше.