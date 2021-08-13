Кулеба наголосив, що обурлива економічна, гуманітарна, екологічна катастрофа, які принесла війна.

До теми У Кремлі обурилися порадою Зеленського проросійським жителям Донбасу

Міністр сказав російському колезі, що Україна – це вільна країна, де люди вибирають президента, партію, телеканал, місце проживання. Тому в цьому нічого обурливого немає.

Обурлива війна, яку Росія розв’язала на Донбасі, вбивши понад 14 тисяч людей,

– наголосив дипломат.

Що цьому передувало

Раніше Зеленський звернувся до жителів тимчасово окупованого Донбасу. Президент порадив їм вирішити, вони хочуть жити в Україні, чи ні.

Якщо ж люди вважають, що Донбас – російський, то хай їдуть у Росію та шукають собі там місця.

Все тому, що Донбас рано чи пізно повернеться під контроль Києва.

У Росії чомусь обурились через такі заяви Зеленського. Лавров грубо сказав, що Зеленському "треба переглянути серіал, бо тоді він викладав ідеї методом мистецтва". А це, мовляв, у політика виходило краще.

Зверніть увагу! У росіян "бомбило" і раніше через поради українського президента. Наприклад, представниця російського МЗС Марія Захарова зухвало казала Зеленському запропонувати поїхати тим, "хто рветься в ЄС і НАТО".