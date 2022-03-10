Возмутительный и аморальный акт войны, – Макрон о бомбардировке роддома в Мариуполе россиян
10 марта 2022 , 23:29Читати новину українською
Источник:твиттер президента Франции
Цинизм русских захватчиков не имеет предела. 9 марта 2022 года оккупанты обстреляли роддом с пациентами в Мариуполе.
Этот жестокий акт русского вандализма прокомментировал президент Франции Эммануэль Макрон.
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Макрон возмущен атакой россиян на роддом
Лидер Франции заявил, что бомбардировка Россией роддома в Мариуполе – возмутительный и аморальный акт войны. Он подчеркнул, что Франция решительно осуждает эту атаку.
Макрон добавил, что необходимо в рамках Организации Объединенных Наций определить последствия этой незаконной войны, которая ведется в Украине.
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