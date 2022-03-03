В Вознесенске оккупанты забрали мобильные телефоны у местных представителей властей

В Вознесенске оккупанты забрали мобильные телефоны у местных представителей власти, теперь они могут использовать их в своих целях.

Оккупанты забрали телефоны у представителей местных властей, в том числе у заместителя мэра. Об этом сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

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В Вознесенске оккупанты забрали мобильные телефоны у нескольких представителей местных властей, в том числе и заместителя мэра,

– сообщил глава Николаевской ОГА.

Но подчеркнул, чтобы жители были внимательными и имели в виду, что они теперь будут использовать эти телефоны.

Никаких сообщений, только живой голос, попросил чиновник.

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