В Вознесенске около 130 солдат врага: спать им нельзя давать

Продолжаются бои в Вознесенске. Сейчас там около 130 человек пехоты, 30 танков, БМП.

Глава Николаевской военной администрации Виталий Ким рассказал о ситуации в области по состоянию на 22:55.

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Уже ограбили магазины, еду и поросят каких-нибудь позабирали себе. Ведутся бои там сейчас. Я считаю, что спать им нельзя давать,

– написал Виталий Ким.

Глава администрации также рассказал, что ребятам из Вознесенска сейчас сложно. Но он подчеркнул, что верит, что они в любом случае выбьют всех врагов.

Враг в трех соснах теряется

Думаю, наш противник этой ночью будет спать плохо, потому что мы на нашей земле, мы знаем особенности ландшафта, знаем карту, а они в трех соснах теряются, – добавил он.

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