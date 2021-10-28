Возникает лишь при определенных условиях: в ОАЭ зафиксировали редкое природное явление

У побережья Фуджайры в Объединенных Арабских Эмиратах, зафиксировали водяной смерч. Редкое природное явление может возникнуть лишь при определенных условиях.

Видеозапись, на которой виден торнадо, обнародовал Национальный центр метеорологии 27 октября.

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Образование водяного смерча вызвал сильный дождь, который прошел у побережья Фуджейры.

Что известно про водяные смерчи

Сообщается, что обычно торнадо случаются в периоды нестабильной погоды, особенно при переходе лета к зиме или наоборот.

Официальные определения описывают это как столб воды, образованный вихрем над морем.

Они начинаются с поверхности воды и простираются вверх, образуя закрученное тело из конденсированного водяного пара.

Эксперты говорят, что водоворот достаточно статичен и почти не движется, но может оказаться опасным для близлежащих судов в море.

В ОАЭ зафиксировали водяной смерч: смотрите видео