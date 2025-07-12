Такого еще не слышали: будет ли Трамп поставлять Украине оружие

Дональд Трамп постепенно меняет риторику относительно усиления военной помощи для Украины. Это может пойти на пользу нашему государству.

Такое мнение 24 Каналу высказал представитель Украинского конгресса Америки Андрей Добрянский, отметив, что стоит воспринимать заявления лидера США по усилению военной помощи для Украины серьезно. Он подчеркнул, что раньше от американского лидера такого никто еще не слышал.

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Усилит ли Трампа военную помощь для Украины?

Андрей Добрянский отметил, что во время предвыборной кампании Трамп продвигал идею дипломатического сближения с Россией. Став президентом США, его риторика не изменилась, однако сейчас ситуация совсем другая.

Теперь же американская власть полностью пришла к пониманию, что Россия является противником, однако в администрации Трампа все же есть личности, которые склонны к нейтральной позиции,

– сказал он.

Важно, что американский президент договорился с Владимиром Зеленским о возобновлении поставок оружия. По мнению представителя Украинского конгресса Америки, июль должен стать определяющим месяцем в политике Трампа в отношении Украины.

Если это не произойдет в этом месяце, то для Украины могут возникнуть серьезные проблемы, ведь в августе Конгресс уходит на каникулы,

– отметил он.

По словам Добрянского, ближайшее время наше государство должно получить от США средства противовоздушной обороны, кроме того, Трамп может ввести санкции против России. Это должно заставить Кремль начать серьезный разговор о возможности прекращения огня.

К слову, США решили возобновить поставки оборонительного оружия Украине после короткой паузы, связанной с пересмотром собственных стратегических запасов. Президент Дональд Трамп объяснил, что этот шаг необходим для обеспечения способности Киева защищаться на фоне усиления российских атак. В Пентагоне подчеркнули, что помощь будет поступать таким образом, чтобы не ослабить обороноспособность самих США.