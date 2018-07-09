Возобновление кредитования: плюсы и минусы законодательных изменений

Кредитование является эффективным источником финансовой поддержки как юридических, так и физических лиц, а потому имеющиеся в Украине высокие риски для кредиторов, в частности, в виде несовершенной системы защиты их прав, и в свою очередь низкое доверие со стороны заемщиков к кредиторам требовали решения.

Для активизации использования кредитования 3 июля 2018 Верховная Рада Украины приняла во 2-м чтении Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно возобновления кредитования".

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Целью принятия этого закона является упрощение доступа субъектов хозяйствования и физических лиц к кредитам.

Закон призван защитить права кредитора-ипотекодержателя, уменьшить возможность уклонения от кредитных обязательств при наследовании имущества заемщика и усовершенствовать инструменты внесудебного урегулирования.

Из анализа положений этого Закона следует, что он направлен преимущественно на закрепление механизма защиты прав кредиторов.

Из плюсов:

1) существенным изменением выступает усовершенствование процедуры внесудебного урегулирования в части перехода права собственности на залоговое имущество, разграничивается ответственность физических и юридических лиц по этому вопросу. Для физических лиц предлагается установить, что после завершения внесудебного урегулирования любые следующие требования ипотекодержателя по выполнению должником – физическим лицом основного обязательства недействительны, если иное не определено договором ипотеки или договором о предоставлении кредита или договором об удовлетворении требований ипотекодержателя.

Для юридических лиц после завершения внесудебного урегулирования любые следующие требования ипотекодержателя по выполнению основного обязательства действительны, если иное не определено договором ипотеки или договором о предоставлении кредита или договором об удовлетворении требований ипотекодержателя.

2) Следующим положительным моментом выступает предоставление банкам или другому финансовому учреждению, которое имеет лицензию на предоставление средств взаймы, возможности получать информацию о заемщике из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан, что важно для кредитных отношений. Кредиторы теперь смогут осуществлять более тщательные проверки информации, влияющей на способность выполнения лицом своих обязательств, а также проверки факта смерти должника банка для дальнейшей работы с наследниками.

3) Предусмотрена обязательность установления в кредитном договоре максимального размера кредитной ставки, которая может быть применена. В кредитном договоре устанавливается порядок расчета изменяемой процентной ставки с применением согласованного сторонами индекса. Порядок расчета изменяемой процентной ставки должен позволять точно определить размер процентной ставки по кредиту на любой момент времени в течение срока действия кредитного договора. Кредитор не вправе изменять установленный кредитным договором порядок расчета изменяемой процентной ставки без согласия заемщика. Это положение призвано защитить заемщика от злоупотреблений со стороны кредитора.

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4) Изменениями предусмотрено, что ликвидация должника-юридического лица не прекращает поручительство, если до даты внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований о прекращении должника-юридического лица кредитор обратился в суд с иском к поручителю в связи с нарушением таким должником обязательства. Этот пункт направлен на борьбу с уклонением от выполнения обязательств должников-юридических лиц.

5) В законе предусмотрено, что в случае изменения обязательства без согласия поручителя, вследствие чего увеличился объем ответственности должника, такой поручитель несет ответственность за нарушение обязательства должником исключительно в объеме, который существовал до такого изменения обязательства. Таким образом поручитель будет защищен от увеличения их ответственности за изменения условий договора без их согласия.

6) Если кредитор наследодателя не знал и не мог знать о принятии наследства или о получении наследником свидетельства о праве на наследство, он может предъявить свои требования к наследнику, который принял наследство в течение шести месяцев со дня, когда он узнал о принятии наследства или о получении наследником свидетельства о праве на наследство.

Из минусов:

1) принято изменение положений о прекращении поручительства. Установлен новый срок исковой давности по требованиям к поручителям, а именно – если срок прекращения поручительства не установлен, он прекращается полным исполнением основного обязательства или если кредитор в течение трех лет со дня наступления срока исполнения основного обязательства не предъявит иска к поручителя (ранее было предусмотрено срок в 6 месяцев). Но в то же время кредитор должен подать иск к поручителю в течение трех лет со дня заключения договора поручительства.

2) Дополнено статью 1056-1 положением в следующей редакции: в случае несогласия заемщика с увеличением процентной ставки, заемщик обязан погасить задолженность по договору в полном объеме в течение 30 календарных дней с даты получения уведомления об увеличении процентной ставки. С момента погашения задолженности в полном объеме по кредитному договору обязательства сторон по такому договору прекращаются. При этом до момента полного погашения задолженности, но не более 30 календарных дней с даты получения уведомления об увеличении процентной ставки, применяется предыдущий размер процентной ставки.

Таким образом, в случае несогласия с увеличением процентной ставки заемщик в течение короткого срока (30 дней) погасить в полном объеме задолженность по договору, может поставить такое лицо в трудное материальное положение и привести к возникновению большой задолженности, если у него нет возможности осуществить такое погашения.

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3) Стоит отдельно обратить внимание, что Законом была введена норма следующего содержания:

В случае, если ипотекодателем предмет ипотеки был реконструирован или к нему было проведено самовольное строительство (в том числе, но не исключительно, построены новые здания, сооружения и т.п., на земельном участке, который принадлежит ипотекодателю на праве собственности) все реконструированные, вновь созданные объекты недвижимости считаются предметом ипотеки в соответствии с ипотечным договором.

То есть, имеется в виду запрет вывода объекта из-под ипотеки путем проведения должником реконструкции или путем проведения самовольного строительства.

Однако такая норма представляется несколько противоречивой, поскольку правоверным владельцем самовольного здания (сооружения, объекта и т.п.) может быть третье лицо, например, по инвестиционному договору на приобретение жилья, также не согласуется и с положениями Гражданского кодекса Украины. Ведь, согласно части третьей статьи 376 ГК Украины, право собственности на самовольно построенное недвижимое имущество может быть по решению суда признано за лицом, осуществившим самовольное строительство на земельном участке ... при условии предоставления земельного участка в установленном порядке лицу под уже построенное недвижимое имущество.

Если владелец (пользователь) земельного участка возражает против признания права собственности на недвижимое имущество за лицом, которое осуществило (осуществляет) самовольное строительство на его земельном участке, или если это нарушает права других лиц, имущество подлежит сносу ... (часть четвертая статьи 376 ГК). Кроме того, по части 5 настоящей статьи Кодекса по требованию владельца (пользователя) земельного участка суд может признать за ним право собственности на недвижимое имущество, которое самовольно построено на нем, если это не нарушает права других лиц.

4) Установлено обязательства наследника, принявшего наследство, в составе которого есть имущество и / или имущественные права, обремененные, и / или недвижимое имущество и иное имущество, в отношении которого осуществляется государственная регистрация, обязан обратиться к нотариусу или в сельских населенных пунктах - к уполномоченному на это должностному лицу соответствующего органа местного самоуправления за выдачей ему свидетельства о праве на наследство на такое имущество.

Среди негативных моментов документа аналитики указывают усиление ответственности поручителей, сужение нормы об обязательствах наследника обратиться за свидетельством о праве на наследство, а также тот факт, что размер процентной ставки по кредиту останется практически без изменений.

Что же касается описанных выше плюсов и минусов определенных положений Закона, то смотря какую цель преследует и с какой стороны оказывается определенное лицо (кредитора или должника), одни и те же положения могут быть расценены как положительные, так и как негативные.

Автор: Платон Даниленко, партнер Юридической компании EXPATPRO

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