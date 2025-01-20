До сих пор самым старшим американским президентом был Джо Байден. Сколько же лет новому президенту США Трампу, читайте на 24 Канале.

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Сколько лет Трампу

Дональд Трамп родился 14 июня 1946 года.

Политик уже во второй раз стал президентом США. На второй срок он вступил в 78 лет.

Трамп на 22 дня старше 43-го президента Джорджа Буша и на 66 дней – 42-го президента Билла Клинтона.

К слову, в таком же возрасте на пост президента США шел в 2021 году Джо Байден. Покинул он Белый дом в возрасте 82 лет вместе со своей 73-летней женой Джилл Байден.

Между тем новой первой леди США Мелании Трамп – 54 года. Она родилась 26 апреля 1970 года и на 24 года моложе своего мужа.

В американских СМИ поговаривают, что именно она подтолкнула своего мужа повторно подать свою кандидатуру на пост президента.