До сьогодні найстаршим американським президентом був Джо Байден. Скільки ж років новому президенту США Трампу, читайте на 24 Каналі.

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Скільки років Трампу

Дональд Трамп народився 14 червня 1946 року.

Політик уже вдруге став президентом США. На другий термін він вступив у 78 років.

Трамп на 22 дні старший за 43-го президента Джорджа Буша і на 66 днів – за 42-го президента Біла Клінтона.

До слова, у такому ж віці на пост президента США йшов у 2021 році Джо Байден. Покинув він Білий дім у віці 82 років разом зі своєю 73-річною дружиною Джилл Байден.

Тим часом новій першій леді США Меланії Трамп – 54 роки. Вона народилася 26 квітня 1970 року та на 24 роки молодша за свого чоловіка.

В американських ЗМІ подейкують, що саме вона підштовхнула свого чоловіка повторно подати свою кандидатуру на пост президента.