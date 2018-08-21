11:19
21 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
30°C
30°C 17°C
  • среда
    23°C 15°C
  • четверг
    24°C 11°C
  • пятница
    28°C 11°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
СТРЕЛЬБА ВОЗЛЕ МЭРИИ ХАРЬКОВА УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Свадебный генерал Путин. Экономия туалетной бумаги
Вєсті Кремля
21:47, 20 августа
Вести.UA. Страшное пополнение Рабиновича. Ляшко VS Брэд Питт
Вєсті.UA
20:58, 20 августа
Дерибан в Закарпатье: почему 600 крестьян получили землю и отказались от нее в один день
ЦРУ
09:00, 17 августа
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Школа по-советски
Згадати все
22:58, 17 августа
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
СТРЕЛЬБА ВОЗЛЕ МЭРИИ ХАРЬКОВА УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Возросло количество жертв в результате наводнения в национальном парке Италии

56 Читати новину українською
Из-за паводка в национальном парке Италии погибли 11 туристов
Из-за паводка в национальном парке Италии погибли 11 туристов / Twitter

До 11 человек возросло число погибших в результате наводнения в национальном парке итальянского региона Калабрия.

20 августа стало известно о гибели по меньшей мере 8 туристов в результате паводка в национальном парке Поллино на юге Италии.

Смотрите также: Обвал моста в Италии: пострадавшие украинцы записали видеообращение

О росте количества погибших как минимум до 11 человек утром во вторник пишут местные СМИ.

Еще пять человек до сих пор считаются пропавшими без вести.

В национальном парке продолжаются поисково-спасательные работы.

Італія паводок парк
Спасательная операция в национальном парке Поллино

Примерно десять человек получили травмы, часть из них были доставлены в медицинские учреждения на вертолете.

20 августа из-за сильных дождей резко повысился уровень воды в горной реке национального парка Поллино. В этот момент в ущелье парка находились три туристических группы, которые занимались рафтингом.

Теги: экстрим Жертвы
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
В Украине запретили известный антисептик
сегодня, 10:21 В Украине запретили известный антисептик
Як харківський мер Геннадій Кернес врятувався від кримінального переслідування
сегодня, 10:00 Як харківський мер Геннадій Кернес врятувався від кримінального переслідування
Сергій Лещенко
Весільні гулянки та дипломатичні зустрічі: чому європейці люблять Путіна
сегодня, 08:41 Весільні гулянки та дипломатичні зустрічі: чому європейці люблять Путіна
Олексій Чибісов
Игра миллионов: сколько стоят лучшие футболисты мира
20 августа, 22:59 Игра миллионов: сколько стоят лучшие футболисты мира
Конец европейской дипломатии, или Почему представители ЕС заигрывают с Путиным
20 августа, 22:01 Конец европейской дипломатии, или Почему представители ЕС заигрывают с Путиным
Злой Одессит
Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
 21 сентября 2016 , 04:19 13
"Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
 21 августа 2017 , 11:52
Число жертв взрыва в московском ресторане 9 января выросло до трех человек
 12 января 2012 , 11:47
Самые дорогие истребители в истории показали в Израиле: видео
 3 мая 2017 , 11:03
Открывай легендарные места: Сопот
 9 апреля , 12:00
Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
 16 апреля , 15:00
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук