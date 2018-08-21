Возросло количество жертв в результате наводнения в национальном парке Италии

До 11 человек возросло число погибших в результате наводнения в национальном парке итальянского региона Калабрия.

20 августа стало известно о гибели по меньшей мере 8 туристов в результате паводка в национальном парке Поллино на юге Италии.

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О росте количества погибших как минимум до 11 человек утром во вторник пишут местные СМИ.

Calabria, 11 morti nella piena del torrente. 5 dispersi Video Cos’è successo |I socc... https://t.co/Go4FwgYcyp pic.twitter.com/I8QJ4ZaHix — Corriere della Sera (@Corriere) 21 серпня 2018 р.

Еще пять человек до сих пор считаются пропавшими без вести.

В национальном парке продолжаются поисково-спасательные работы.



Спасательная операция в национальном парке Поллино

Примерно десять человек получили травмы, часть из них были доставлены в медицинские учреждения на вертолете.

20 августа из-за сильных дождей резко повысился уровень воды в горной реке национального парка Поллино. В этот момент в ущелье парка находились три туристических группы, которые занимались рафтингом.