Возросло количество жертв в результате наводнения в национальном парке Италии
До 11 человек возросло число погибших в результате наводнения в национальном парке итальянского региона Калабрия.
20 августа стало известно о гибели по меньшей мере 8 туристов в результате паводка в национальном парке Поллино на юге Италии.
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О росте количества погибших как минимум до 11 человек утром во вторник пишут местные СМИ.
Еще пять человек до сих пор считаются пропавшими без вести.
В национальном парке продолжаются поисково-спасательные работы.
Спасательная операция в национальном парке Поллино
Примерно десять человек получили травмы, часть из них были доставлены в медицинские учреждения на вертолете.
20 августа из-за сильных дождей резко повысился уровень воды в горной реке национального парка Поллино. В этот момент в ущелье парка находились три туристических группы, которые занимались рафтингом.
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