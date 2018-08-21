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Зросла кількість жертв внаслідок паводку в національному парку Італії

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Через паводок у національному парку Італії загинуло 11 туристів
Через паводок у національному парку Італії загинуло 11 туристів / Twitter

До 11 осіб зросла кількість загиблих внаслідок паводку в національному парку італійського регіону Калабрія.

20 серпня стало відомо про загибель щонайменше 8 туристів внаслідок паводку в національному парку Полліно на півдні Італії.

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Про зростання кількості загиблих щонайменше до 11 осіб вранці у вівторок пишуть місцеві ЗМІ.

Ще п'ятеро людей досі вважаються зниклими безвісти.

У національному парку тривають пошуково-рятувальні роботи.

Італія паводок парк
Рятувальна операція у національному парку Полліно

Приблизно десять осіб отримали травми, частина з них були доставлені у медичні заклади вертольотом.

20 серпня через сильні дощі різко підвищився рівень води в гірській річці національного парку Полліно. В цей момент в ущелині парку перебувало три туристичні групи, які займалися рафтингом.

Теги: Жертви екстрим
Джерело: 24 Канал
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