Зросла кількість жертв внаслідок паводку в національному парку Італії
До 11 осіб зросла кількість загиблих внаслідок паводку в національному парку італійського регіону Калабрія.
20 серпня стало відомо про загибель щонайменше 8 туристів внаслідок паводку в національному парку Полліно на півдні Італії.
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Про зростання кількості загиблих щонайменше до 11 осіб вранці у вівторок пишуть місцеві ЗМІ.
Ще п'ятеро людей досі вважаються зниклими безвісти.
У національному парку тривають пошуково-рятувальні роботи.
Рятувальна операція у національному парку Полліно
Приблизно десять осіб отримали травми, частина з них були доставлені у медичні заклади вертольотом.
20 серпня через сильні дощі різко підвищився рівень води в гірській річці національного парку Полліно. В цей момент в ущелині парку перебувало три туристичні групи, які займалися рафтингом.
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