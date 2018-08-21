Зросла кількість жертв внаслідок паводку в національному парку Італії

До 11 осіб зросла кількість загиблих внаслідок паводку в національному парку італійського регіону Калабрія.

20 серпня стало відомо про загибель щонайменше 8 туристів внаслідок паводку в національному парку Полліно на півдні Італії.

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Про зростання кількості загиблих щонайменше до 11 осіб вранці у вівторок пишуть місцеві ЗМІ.

Calabria, 11 morti nella piena del torrente. 5 dispersi Video Cos’è successo |I socc... https://t.co/Go4FwgYcyp pic.twitter.com/I8QJ4ZaHix — Corriere della Sera (@Corriere) 21 серпня 2018 р.

Ще п'ятеро людей досі вважаються зниклими безвісти.

У національному парку тривають пошуково-рятувальні роботи.



Рятувальна операція у національному парку Полліно

Приблизно десять осіб отримали травми, частина з них були доставлені у медичні заклади вертольотом.

20 серпня через сильні дощі різко підвищився рівень води в гірській річці національного парку Полліно. В цей момент в ущелині парку перебувало три туристичні групи, які займалися рафтингом.