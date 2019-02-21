12:48
21 фев 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      НЕБЕСНАЯ СОТНЯ КАРЛ ЛАГЕРФЕЛЬД ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 УЛЬЯНА СУПРУН
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Новая российская диета. Как в РФ становятся мужчинами
      Вєсті Кремля
      22:41, 19 февраля
      Вести.UA: Розенблат надоел судьям. Почему Ляшко всегда везет
      Вєсті.UA
      19:57, 19 февраля
      Слишком большие суммы в платежках за газ: что происходит с тарифами
      ЦРУ
      09:00, 20 февраля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Природа и люди
      Згадати все
      23:00, 15 февраля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      НЕБЕСНАЯ СОТНЯ КАРЛ ЛАГЕРФЕЛЬД ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 УЛЬЯНА СУПРУН

      Возрождение антисемитизма: Макрона беспокоят преступления против еврейского народа

      23 Читати новину українською
      Акции протеста против антисемитизма в Париже
      Акции протеста против антисемитизма в Париже / Еuronews

      По мнению президента Франции, уровень глобального антисемитизма достиг наихудшей отметки со времен Второй мировой войны.

      Об этом Эмманюэль Макрон заявил во время встречи с группой лидеров еврейской общины, на следующий день после того, как тысячи людей вышли на улицы Франции, чтобы осудить антисемитизм и преступления на почве ненависти.

      Читайте также: Вандалы осквернили десятки могил на еврейском кладбище во Франции

      19 февраля во Франции тысячи людей вышли на акции протеста против антисемитизма после того, как стало известно о надругательстве вандалов над могилами на еврейском кладбище в Эльзасе. Все акции проводятся под лозунгом "Довольно!".

      Во время встречи с лидерами еврейской общины Макрон сказал, что за последние годы значительно усилился антисемитизм, а в последние недели ситуация вообще ухудшилась.

      Похоже, что наша страна, а также вся Европа и большинство западных демократий сталкиваются с возрождением антисемитизма, невиданного со времен Второй мировой войны",
      – сказал он.

      Президент заявил, что Франция примет определение антисемитизма, разработанное Международным альянсом памяти жертв Холокоста.

      Читайте также: Антисемитское нападение во время протестов "желтых жилетов": детали

      Там, в частности, отмечается, что антисемитизм может принимать форму "отказа еврейскому народу в его праве на самоопределение, например, утверждая, что существование государства Израиль является расистским стремлением".

      Что такое антисемитизм?Это – одна из форм национальной и религиозной нетерпимости и дискриминации. Выражается во враждебном отношении к евреям как представителям олицетворенной этнической и религиозной группы, общественной или государственной идеологии. Также может проявляться как государственная политика, направленная на ограничение политических и гражданских прав евреев. В зависимости от источника антисемитизма — социальных групп или государства — разделяется на бытовой, государственный и расовый антисемитизм.
      Несмотря на название, которое означает предвзятость ко всем людям семитского происхождения, под понятием антисемитизм имеют в виду лишь нетерпимость к евреям.

      blog_ava
      Ситуация на Донбассе: украинские войска и пророссийские боевики понесли потери
      сегодня
      374
      Теги: Новости политики Протесты Эммануэль Макрон Новости Франции
      Источник: Радіо "Свобода"
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Вдова вбитого на Майдані: Найтяжче було, коли везла у прокуратуру закривавлений одяг Ігоря
      сегодня , 10:45 Вдова вбитого на Майдані: Найтяжче було, коли везла у прокуратуру закривавлений одяг Ігоря
      Євгенія Мазур 338
      Україна на межі епідемії кору: хто винен і що робити?
      сегодня , 10:01 Україна на межі епідемії кору: хто винен і що робити?
      Артем Овдієнко 434
      Бойовики намагалися помститися померлому за "Моторолу"
      20 февраля , 22:01 Бойовики намагалися помститися померлому за "Моторолу"
      Олексій Чибісов 3088
      Россия готовит наступление, надо поставить ее на место: о чем говорил Порошенко на Генассамблее
      20 февраля , 19:52 Россия готовит наступление, надо поставить ее на место: о чем говорил Порошенко на Генассамблее
      893
      Выборы президента: что нужно знать украинцам?
      20 февраля , 19:31 Выборы президента: что нужно знать украинцам?
      Інна Жолобович 21336
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      Березовский говорил о возможном самоубийстве, - друг
       26 марта 2013 , 16:13 4
      В Конгресс США внесен законопроект о поставках оружия в Украину
       13 февраля 2015 , 11:50
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля 2018 , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля 2018 , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук