Возрождение антисемитизма: Макрона беспокоят преступления против еврейского народа

По мнению президента Франции, уровень глобального антисемитизма достиг наихудшей отметки со времен Второй мировой войны.

Об этом Эмманюэль Макрон заявил во время встречи с группой лидеров еврейской общины, на следующий день после того, как тысячи людей вышли на улицы Франции, чтобы осудить антисемитизм и преступления на почве ненависти.

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19 февраля во Франции тысячи людей вышли на акции протеста против антисемитизма после того, как стало известно о надругательстве вандалов над могилами на еврейском кладбище в Эльзасе. Все акции проводятся под лозунгом "Довольно!".

Во время встречи с лидерами еврейской общины Макрон сказал, что за последние годы значительно усилился антисемитизм, а в последние недели ситуация вообще ухудшилась.

Похоже, что наша страна, а также вся Европа и большинство западных демократий сталкиваются с возрождением антисемитизма, невиданного со времен Второй мировой войны",

– сказал он.

Президент заявил, что Франция примет определение антисемитизма, разработанное Международным альянсом памяти жертв Холокоста.

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Там, в частности, отмечается, что антисемитизм может принимать форму "отказа еврейскому народу в его праве на самоопределение, например, утверждая, что существование государства Израиль является расистским стремлением".

Что такое антисемитизм?Это – одна из форм национальной и религиозной нетерпимости и дискриминации. Выражается во враждебном отношении к евреям как представителям олицетворенной этнической и религиозной группы, общественной или государственной идеологии. Также может проявляться как государственная политика, направленная на ограничение политических и гражданских прав евреев. В зависимости от источника антисемитизма — социальных групп или государства — разделяется на бытовой, государственный и расовый антисемитизм.

Несмотря на название, которое означает предвзятость ко всем людям семитского происхождения, под понятием антисемитизм имеют в виду лишь нетерпимость к евреям.