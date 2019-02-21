Відродження антисемітизму: Макрона турбують злочини проти єврейського народу

На думку президента Франції, рівень глобального антисемітизму сягнув найгіршої позначки з часів Другої світової війни.

Про це Емманюель Макрон заявив під час зустрічі із групою лідерів єврейської громади, наступного дня після того, як тисячі людей вийшли на вулиці Франції, щоб засудити антисемітизм і злочини на ґрунті ненависті.

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19 лютого у Франції тисячі людей вийшли на акції протесту проти антисемітизму після того, як стало відомо про наругу вандалів над могилами на єврейському цвинтарі в Ельзасі. Всі акції проводяться під гаслом "Досить!".

Під час зустрічі із лідерами єврейської громади Макрон сказав, що за останні роки антисемітизм значно посилився, а в останні тижні ситуація взагалі погіршилася.

Схоже, що наша країна, а також вся Європа і більшість західних демократій стикаються з відродженням антисемітизму, небаченого з часів Другої світової війни",

– сказав він.

Президент заявив, що Франція ухвалить визначення антисемітизму, розроблене Міжнародним альянсом пам’яті жертв Голокосту.

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Там, зокрема, наголошується, що антисемітизм може приймати форму "відмови єврейському народу в його праві на самовизначення, наприклад, стверджуючи, що існування держави Ізраїль є расистським прагненням".

Що таке антисемітизм?Це – одна з форм національної та релігійної нетолерантності та дискримінації. Виражається у ворожому ставленні до євреїв як представників уособленої етнічної та релігійної групи, суспільній або державній ідеології. Також може проявлятись як державна політика, спрямована на обмеження політичних та громадських прав євреїв. Залежно від джерела антисемітизму — соціальних груп або держави — поділяється на побутовий, державний та расовий антисемітизм.

Попри назву, яка означає упередженість до всіх людей семітського походження, під поняттям антисемітизм мають на увазі лише нетолерантність до євреїв.