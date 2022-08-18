Оккупанты перекидывают дополнительные БТГ на Юге, ВСУ отбили все атаки врага: ситуация на фронте

Оккупанты и дальше пытаются захватить всю Луганскую и Донецкую области. Они хотят восстановить боеспособность понесших потери подразделений, а также не допустить контрнаступление ВСУ на Юге.

В Генштабе ВСУ рассказали о ситуации на фронте. В частности, изменений нет на Волынском, Полесском и Северском направлениях. Правда, в Сумской области – снова обстрелы. Враг стрелял из ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Студенок, Павловка и Великая Писаревка.

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В Харьковской области враг восстанавливает боеспособность

На Харьковском направлении оккупанты пытаются удержать занятые позиции. Также хотят восстановить боеспособность понесших потери подразделений и пополнить запасы логистического обеспечения войск. Оккупанты пополнили свою группировку батальонной тактической группой и развернули дополнительные комплексы радиоэлектронной борьбы.

Задействовали танки, ствольную артиллерию и реактивные системы залпового огня для обстрелов районов населенных пунктов Уды, Калиново, Слатино, Дергачи, Питомник, Базалиевка, Русская Лозовая, Русские Тишки, Черкасские Тишки, Петровка, Кутузовка, Старый Салтов, Ивановка, Коробочкино, Старая Гнилица, Слобожанское, Чепель и Великие Проходы.

Нанесли авиаудары неподалеку от Верхнего Салтова, Старого Салтова и Барановки.

Какая ситуация на Донбассе

россияне били артиллерией на Славянском направлении. В частности, вблизи Грушувахи,

В частности, вблизи Грушувахи, Великой Камышевахи, Краснополья, Дубровного, Вернополья, Бражевки, Червоного, Адамовки, Мазановки, Норцовки, Долины и Богородичного.

На Краматорском направлении захватчики вели обстрелы возле Северска, Серебрянки, Роздолевки, Григорьевки, Спорного, Верхнекаменского, Звановки, Ивано-Дарьевки, Федоровки, Берестового, Веселого и Кривой Луки. Авиацией ударили недалеко от Спорного. Более того, россияне пробовали наступать на направлении Николаевка – Выемка. Понесли потери и отступили.

захватчики вели обстрелы возле Северска, Серебрянки, Роздолевки, Григорьевки, Спорного, Верхнекаменского, Звановки, Ивано-Дарьевки, Федоровки, Берестового, Веселого и Кривой Луки. Авиацией ударили недалеко от Спорного. Более того, россияне пробовали наступать на направлении Николаевка – Выемка. Понесли потери и отступили. На Авдеевском направлении обстреляли саму Авдеевку, Марьинку, Красногоровку, Пески, Опросное, Первомайское, Невельское, Каменку, Веселое, Новобахмутовку, Нетайлово, Нью-Йорк и Юрьевку. Оккупанты задействовали авиацию для ударов непосредственно по населенному пункту Красногоровка.

обстреляли саму Авдеевку, Марьинку, Красногоровку, Пески, Опросное, Первомайское, Невельское, Каменку, Веселое, Новобахмутовку, Нетайлово, Нью-Йорк и Юрьевку. Оккупанты задействовали авиацию для ударов непосредственно по населенному пункту Красногоровка. Враг пытался улучшить тактическое положение на направлениях Верхнеторецкое – Каменка, Новоселовка Вторая – Авдеевка, Пески – Первомайское и Лозовое – Первомайское. Все тщетно.

На Новопавловском направлении зафиксировали обстрелы вблизи Павловки, Владимировки, Великой Новоселки, Угледара, Времевки, Новомихайловки, Пречистовки и Золотой Нивы. Также оккупанты нанесли авиаудар неподалеку от Угледара.

Наступательными действиями оккупанты хотели улучшить тактическое положение на направлении Тарамчук – Водяное. Получили жесткий отпор и отступили.

Оккупанты пытались прорваться в Бахмут

На Бахмутском направлении захватчики обстреливали из танков и артиллерии разных типов районы населенных пунктов Бахмут, Соледар, Зайцево, Яковлевка, Кодема, Белогоровка, Вершина и Зализное. Задействовали авиацию для ударов по районам Соледара, Бахмута, Яковлевки, Зайцево, Покровского, Веселой Долины и Белогоровки.

Оккупанты хотели прорваться в Бахмут. Наступательными и штурмовыми действиями хотели прорвать оборону наших войск и продвинуться из районов Владимировки, Покровского, Клинового, Семигорья и Гольмовского в направлении города Бахмут. Однако успеха враг не имел, бежал с потерями.

На Юге захватчики перекидывают дополнительные БТГ

россияне обстреливают населенные пункты на Юге из всех имеющихся средств огневого поражения по линии столкновения.

Привлекли авиацию возле Щербаков, Зализничного и Новоандреевки.

Нанесли авиаудары возле Белогорки, Белой Криницы и Лозового.

На Южнобужском направлении враг сосредотачивает усилия на удержании занятых позиций и недопущении благоприятных условий для контрнаступления ВСУ. Кроме этого, оккупанты усилили группировку силами в две батальонные тактические группы – перебросили с других направлений. Ведут разведку с помощью беспилотников.

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