В Запорожье ВСУ "затрехсотили" почти 300 оккупантов, а в Донецкой области ликвидировали самолет

В течение пятницы, 2 декабря, в Мелитопольском и Васильевском районах Запорожской области ВСУ давали "на орехи" оккупантам. Российские захватчики за сутки потеряли более 270 человек ранеными.

По состоянию на 283 сутки полномасштабной войны противник сосредотачивает усилия на сдерживании действий подразделений сил обороны. Оккупанты продолжают наступать на Авдеевском и Бахмутском направлениях.

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Что происходит по всем направлениям

Как отмечают в Генштабе, в течение суток оккупанты нанесли 2 ракетных и 10 авиационных ударов, а также совершили 3 обстрела из РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам вдоль линии столкновения.

В частности, ракетный удар пришелся по объекту гражданской инфраструктуры Краматорска. Кроме того, сохраняется угроза ракетных ударов по объектам энергетической системы и критической инфраструктуре на всей территории Украины.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. Определенные подразделения вооруженных сил Республики Беларусь продолжают выполнять задачи в приграничных с Украиной районах.

обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. Определенные подразделения вооруженных сил Республики Беларусь продолжают выполнять задачи в приграничных с Украиной районах. На Слобожанском направлении противник продолжает удерживать свои войска в приграничных районах Белгородской области. Обстрелам из разнокалиберной артиллерии подверглись районы населенных пунктов Одноробовка, Стрелеча, Нескучное, Терновая, Старица, Огурцово, Черняков и Чугуновка Харьковской области.

противник продолжает удерживать свои войска в приграничных районах Белгородской области. Обстрелам из разнокалиберной артиллерии подверглись районы населенных пунктов Одноробовка, Стрелеча, Нескучное, Терновая, Старица, Огурцово, Черняков и Чугуновка Харьковской области. В Купянском и Лиманском направлениях противник ведет оборону. Совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Синьковка, Табаевка, Берестово и Вишневое Харьковской области и Макеевка и Площадка в Луганской области.

противник ведет оборону. Совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Синьковка, Табаевка, Берестово и Вишневое Харьковской области и Макеевка и Площадка в Луганской области. На Бахмутском и Авдеевском направлениях враг сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий, пытается улучшить тактическое положение. Обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись районам населенных пунктов Серебрянка, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмут, Белая Гора, Курдюмовка, Опытное, Авдеевка, Водяное, Невельское, Красногоровка, Марьинка, и Марьинка.

враг сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий, пытается улучшить тактическое положение. Обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись районам населенных пунктов Серебрянка, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмут, Белая Гора, Курдюмовка, Опытное, Авдеевка, Водяное, Невельское, Красногоровка, Марьинка, и Марьинка. В Новопавловском направлении враг обороняется. Обстрелял из артиллерии районы Великой Новоселки, Угледара, Пречистовки и Золотой Нивы Донецкой области.

враг обороняется. Обстрелял из артиллерии районы Великой Новоселки, Угледара, Пречистовки и Золотой Нивы Донецкой области. В Запорожском направлении враг также ведет оборонительные действия. Совершил артиллерийские обстрелы районов более десяти населенных пунктов, которые рядом с линией столкновения, в частности, Орехова Запорожской области.

враг также ведет оборонительные действия. Совершил артиллерийские обстрелы районов более десяти населенных пунктов, которые рядом с линией столкновения, в частности, Орехова Запорожской области. В Херсонском направлении враг ведет оборону ранее захваченных рубежей. Совершает обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии позиций наших войск и освобожденных населенных пунктов Херсонской области. Не прекращает обстрелы пригорода и города Херсон.

Оккупанты массово погибают в Украине

В Генштабе подчеркивают, что противник продолжает нести потери. Следовательно, 2 декабря в результате огневого поражения района сосредоточения сил противника в городе Старобельск Луганской области, 14 оккупантов погибли, еще 30 получили ранения.

В этот же день, в Мелитопольском и Васильевском районах Запорожской области, захватчики потеряли более 270 человек ранеными. Информация о погибших сейчас уточняется.

ВСУ героически уничтожают противника

Кроме того, авиация Сил обороны в течение 3 декабря нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также удар по позиции ЗРК оккупантов.

В районе населенного пункта Подгородное Донецкой области, украинские воины сбили вражеский самолет. Информация о его типе уточняется.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили 2 пункта управления, склад боеприпасов и 2 района сосредоточения личного состава и ВВТ врага.

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Потери врага по состоянию на 3 декабря: