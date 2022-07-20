Постоянные обстрелы, враг ведет разведку боем и воздухом: основное о ситуации на фронте
Источник:Генштаб ВСУ
Украинские бойцы продолжают защищать нашу землю от российского нападения. Враг не отказался от своих планов захватить всю Украину.
О ситуации на основных направлениях борьбы с утра 20 июля рассказали в Генеральном штабе ВСУ. россияне продолжают вести разведку боем и обстреливать наши позиции и мирных людей.
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Север Украины и Харьковщина
Генштаб сообщил, что на Волынском, Полесском и Северском направлениях значительных изменений в маневрах врага не было обнаружено. Были обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии возле Николаевки Черниговской области и Волфиного, Ястребиного и Павловки Сумской области.
На Харьковском направлении враг производил обстрелы в районах населенных пунктов Мосьпаново, Петровка, Русские Тишки, Базалиевка, Печенеги, Циркуны, Питомник, Дементиевка, Коробочкино и Прудянка.
Ситуация на Донбассе
Наши военные рассказали, что на Славянском направлении враг вел обстрелы из танков и артиллерии у Долины, Краснополья, Константиновки, Чепиля, Гусаровки и Адамовки.
В Донецком направлении российские войска обстреляли из ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Краматорск, Северск, Серебрянка, Григоровка, Верхнекаменное, Спорное, Ивано-Дарьевка. российские оккупанты били из авиации неподалеку Верхнекаменского. Также был штурм в направлении Ивано-Дарьевки, боевые действия продолжаются.
На Бахмутском направлении оккупанты воюют с целью создания условий для наступления на город Бахмут и овладения территорией Углегорской ТЭС. Они обстреляли из ствольной и реактивной артиллерии и танков районы населенных пунктов Берестово, Белогоровка, Яковлевка, Покровское, Соледарь, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина, Кодема. Противник нанес авиаудары по Берестовому, Яковловке, Бахмуту, Вершине, Нью-Йорку и Покровскому. Продолжаются боевые действия по направлениям населенных пунктов Берестово, Вершина и Новолуганское.
На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях были обстрелы в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Угледар, Новополь, Полтавка, Гуляйполе, Каменское и ряд других. Враг ударил авиацией возле Авдеевки. Также провел разведку боем в районе Новоселовки Второй и наступление в направлении Никольского. Для россиян это было безуспешно, потому они отошли.
Что происходит на Юге
Генштаб сообщил, что на Южнобужском направлении враг сохраняет высокую интенсивность разведки, проводимую беспилотными летательными аппаратами. В акватории Черного моря вне пунктов базирования находятся три носителя крылатых ракет "Калибр". Обе стороны бью из ствольной, реактивной артиллерии и танков вдоль всей линии столкновения. Враг нанес ракетно-авиационные удары в районе Муравьевки. В подразделениях противника не хватает боеприпасов, продуктов и воды.
Есть также информация, что командование северного флота России проводит профилактику. Ее причина – очень низкий уровень военной дисциплины в подразделениях, привлекающих и планирующих привлекать в боевых действиях на территории Украины. Процветает пьянство и неповиновение приказам командиров.
Украинская авиация и ракетно-артиллерийские подразделения продолжают успешно выполнять огневые задачи по командным пунктам и базам логистического обеспечения врага.
Атаки россиян и планы путина
- Враг продолжает свой ракетный террор. Российские оккупанты поздно вечером 19 июля снова атаковали Одесчину. Одну ракету удалось сбить системам противовоздушной обороны, однако другие попали в состав. Ситуация в операционной зоне – сложная, напряженная и динамичная, но наши военные ее контролируют.
- Кроме того, Путин не прекращает своих ядерных угроз. Аналитики американского Института изучения войны предположили, что он мог бы использовать ядерные угрозы для того, чтобы сдерживать украинское контрнаступление в аннексированных Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях.
- Наши воины каждый день ликвидируют все больше и больше врагов. В частности, украинские защитники полностью ликвидировали группу российских наемников из ППК "Вагнер". Кровавый "бизнес" оккупантов сошел на нет.
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