Постоянные обстрелы, враг ведет разведку боем и воздухом: основное о ситуации на фронте

Украинские бойцы продолжают защищать нашу землю от российского нападения. Враг не отказался от своих планов захватить всю Украину.

О ситуации на основных направлениях борьбы с утра 20 июля рассказали в Генеральном штабе ВСУ. россияне продолжают вести разведку боем и обстреливать наши позиции и мирных людей.

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Север Украины и Харьковщина

Генштаб сообщил, что на Волынском, Полесском и Северском направлениях значительных изменений в маневрах врага не было обнаружено. Были обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии возле Николаевки Черниговской области и Волфиного, Ястребиного и Павловки Сумской области.

На Харьковском направлении враг производил обстрелы в районах населенных пунктов Мосьпаново, Петровка, Русские Тишки, Базалиевка, Печенеги, Циркуны, Питомник, Дементиевка, Коробочкино и Прудянка.

Ситуация на Донбассе

Наши военные рассказали, что на Славянском направлении враг вел обстрелы из танков и артиллерии у Долины, Краснополья, Константиновки, Чепиля, Гусаровки и Адамовки.

В Донецком направлении российские войска обстреляли из ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Краматорск, Северск, Серебрянка, Григоровка, Верхнекаменное, Спорное, Ивано-Дарьевка. российские оккупанты били из авиации неподалеку Верхнекаменского. Также был штурм в направлении Ивано-Дарьевки, боевые действия продолжаются.

На Бахмутском направлении оккупанты воюют с целью создания условий для наступления на город Бахмут и овладения территорией Углегорской ТЭС. Они обстреляли из ствольной и реактивной артиллерии и танков районы населенных пунктов Берестово, Белогоровка, Яковлевка, Покровское, Соледарь, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина, Кодема. Противник нанес авиаудары по Берестовому, Яковловке, Бахмуту, Вершине, Нью-Йорку и Покровскому. Продолжаются боевые действия по направлениям населенных пунктов Берестово, Вершина и Новолуганское.

На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях были обстрелы в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Угледар, Новополь, Полтавка, Гуляйполе, Каменское и ряд других. Враг ударил авиацией возле Авдеевки. Также провел разведку боем в районе Новоселовки Второй и наступление в направлении Никольского. Для россиян это было безуспешно, потому они отошли.

Что происходит на Юге

Генштаб сообщил, что на Южнобужском направлении враг сохраняет высокую интенсивность разведки, проводимую беспилотными летательными аппаратами. В акватории Черного моря вне пунктов базирования находятся три носителя крылатых ракет "Калибр". Обе стороны бью из ствольной, реактивной артиллерии и танков вдоль всей линии столкновения. Враг нанес ракетно-авиационные удары в районе Муравьевки. В подразделениях противника не хватает боеприпасов, продуктов и воды.

Есть также информация, что командование северного флота России проводит профилактику. Ее причина – очень низкий уровень военной дисциплины в подразделениях, привлекающих и планирующих привлекать в боевых действиях на территории Украины. Процветает пьянство и неповиновение приказам командиров.

Украинская авиация и ракетно-артиллерийские подразделения продолжают успешно выполнять огневые задачи по командным пунктам и базам логистического обеспечения врага.

Атаки россиян и планы путина

Враг продолжает свой ракетный террор. Российские оккупанты поздно вечером 19 июля снова атаковали Одесчину. Одну ракету удалось сбить системам противовоздушной обороны, однако другие попали в состав. Ситуация в операционной зоне – сложная, напряженная и динамичная, но наши военные ее контролируют.

Кроме того, Путин не прекращает своих ядерных угроз. Аналитики американского Института изучения войны предположили, что он мог бы использовать ядерные угрозы для того, чтобы сдерживать украинское контрнаступление в аннексированных Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях.

Наши воины каждый день ликвидируют все больше и больше врагов. В частности, украинские защитники полностью ликвидировали группу российских наемников из ППК "Вагнер". Кровавый "бизнес" оккупантов сошел на нет.

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