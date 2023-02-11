Об оперативной ситуации на фронте в вечернем своде рассказали в Генштабе ВСУ. В частности, только за эти сутки россияне нанесли 7 ракетных и 23 авиационных удара. Кроме того, россияне совершили 15 обстрелов из РСЗО.
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Оккупанты продолжают наступление, несмотря на потери
Россияне, невзирая на значительные потери, не отказываются от намерений выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей.
Поэтому противник продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.
Также враг осуществляет усиление своей группировки войск на Лиманском и Бахмутском направлениях. Россия активно применяет авиацию для нанесения ударов по позициям наших подразделений.
Россияне совершают обстрелы из разных типов вооружения на: Полесском, Северском, Слобожанском, Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском, Запорожском и Херсонском направлениях.
Россияне не хотят идти в бой и занимаются мародерством
В Новой Каховке в период с 7 по 9 февраля наблюдаются многочисленные случаи мародерства российскими захватчиками. Новоприбывшие военнослужащие российских оккупационных войск активно загружают награбленное имущество в военные грузовики.
В Мариуполе оккупанты организовали ремонт своей военной техники, которая специально была выведена из строя российскими военнослужащими, чтобы не участвовать в боевых действиях.
Основной причиной неисправности военной техники является умышленный вывод из строя двигателей.
С целью компенсировать масштабные военные потери, с начала февраля этого года, Россия использовала около 1200 человек из ЧВК "Вагнера", завербованных в тюрьмах из оккупированного Крыма.
Силы обороны мощно отрабатываю по оккупантам
- Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 16 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также 2 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов.
- Также наши защитники сбили самолет Су-25 и БпЛА типа "Орлан".
- Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили 4 района сосредоточения живой силы.