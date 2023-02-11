Про оперативну ситуацію на фронті у вечірньому зведенні розповіли в Генштабі ЗСУ. Зокрема, тільки за цю добу росіяни завдали 7 ракетних та 23 авіаційних удари. Крім того, росіяни здійснили 15 обстрілів з РСЗВ.

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Окупанти продовжують наступ, попри втрати

Росіяни, попри значні втрати, не відмовляються від намірів вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.

Тому противник продовжує зосереджувати основні зусилля на ведені наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Також ворог здійснює посилення свого угруповання військ на Лиманському та Бахмутському напрямках. Росія активно застосовує авіацію для завдання ударів по позиціях наших підрозділів.

Росіяни здійснюють обстріли з різних типів озброєння на: Поліському, Сіверському, Слобожанському, Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському напрямках.

Росіяни не хочуть йти в бій і займаються мародерством

У Новій Каховці у період з 7 до 9 лютого спостерігаються численні випадки мародерства російськими загарбниками. Новоприбулі військовослужбовці російських окупаційних військ активно завантажують награбоване майно у військові вантажівки.

У Маріуполі окупанти організували ремонт своєї військової техніки, яка навмисно була виведена з ладу російськими військовослужбовцями, аби не брати участі в бойових діях.

Основаною причиною несправності військової техніки є навмисне виведення з ладу двигунів.

З метою компенсувати масштабні військові втрати, з початку лютого цього року, Росія використала близько 1200 осіб з ПВК "Вагнера", які були завербовані у в'язницях з окупованого Криму.

Сили оборони потужно відпрацьовую по окупантах