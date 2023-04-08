За сутки россияне нанесли 2 ракетных и 35 авиационных ударов, а также совершили более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Кстати говоря Оккупанты готовят "эвакуацию" населения на Херсонщине и Запорожье: хронология 409 дня войны

Жестокие бои за Бахмут

На Лиманском направлении россияне безуспешно наступали южнее Кременной, а также в районах Серебрянского лесничества и Верхнекаменского. Артиллерией накрыли Новоселовское, Макеевку, Невское, Кузьмино, Диброва, Белогоровку Луганской области и Торское, Заречное, Спорное, Берестовое Донецкой области.

На Бахмутском направлении оккупанты продолжают вести наступательные действия. Они пытаются взять под полный контроль город Бахмут – идут жестокие бои.

Также захватчики безуспешно пытались наступать в районе восточнее Богдановки и Ивановского. Украинские защитники отразили около 20 атак врага на указанном участке фронта.

От вражеских обстрелов пострадали более 25 населенных пунктов: Васюковка, Миньковка, Бахмут, Богдановка, Ивановское, Часов Яр, Новомарково, Ступочки, Шумы, Торецк и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском и Марьинском направлениях захватчики наступали у Новокалинового, Северного, Первомайского, Марьинки и Победы Донецкой области. Успеха не имели.

Самые ожесточенные бои на указанном участке фронта продолжаются за Марьинку , где ВСУ отразили более 15 вражеских атак. Под обстрелы попали Новобахмутовка, Авдеевка, Северное, Водяное, Первомайское, Карловка, Георгиевка, Марьинка, Победа и Парасковиевка.

, где ВСУ отразили более 15 вражеских атак. Под обстрелы попали Новобахмутовка, Авдеевка, Северное, Водяное, Первомайское, Карловка, Георгиевка, Марьинка, Победа и Парасковиевка. На Шахтерском направлении враг не наступал. Однако обстрелял населенные пункты Новомихайловка, Угледар, Пречистовка, Керменчик, Новомайорское, Золотая Нива, Шахтерское и Большая Новоселка Донецкой области.

Достижения украинских сил

Авиация Сил обороны в сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

Возле Марьинки уничтожили российский штурмовик Су-25.

Обезвредили 7 БПЛА, из них: 3 – типа "Орлан", 3 – "Ланцет" и 1 – "Мерлин".

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 1 пункт управления, 2 района сосредоточения живой силы и уничтожили боеприпасы врага.

Обстрелы на Севере

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная ситуация не изменилась. Признаков формирований наступательных группировок врага не выявили.

Оккупанты присутствуют в приграничных с Украиной районах Курской и Белгородской областей. В приграничных районах Курской области противник продолжает инженерное оборудование местности.

Через сутки россияне обстреливали населенные пункты Леоновка, Гремяч Черниговской области; Нововасиловка, Середина-Буда, Заруцкое Сумской области, а также Гурьев Казачок, Лукьянцы, Верхняя Писаревка, Графское, Зыбино, Караическое, Потихоново, Амбарное, Бологовка, Красное Первое и Новомлынск Харьковской области.

На Купянском направлении вражеских обстрелов подверглись населенные пункты Тополи, Фиголовка, Двуречная, Западное, Крахмальное, Гусинка, Кондрашовка Харьковской области и Новоселовское – Луганской.

На юге враг готовит "эвакуацию" населения

В Запорожском и Херсонском направлениях россияне наращивают оборонные рубежи и позиции. Они обстреляли Малиновку, Малую Токмачку, Новоданиловку, Орехов, Новопавловку Запорожской области; Качкаровку, Змиевку, Инженерное и Зеленовку Херсонской области, а также Херсон.

В оккупированных Запорожской и Херсонской областях российские оккупанты активизировали подготовку к эвакуации местного населения в Крым. В частности, в Мелитополе и Скадовске враг организовал опрос местного населения по поводу возможной эвакуации. Проверяют наличие русского паспорта, прописку и уровень образования. Распространяется информация, что с конца апреля начнется принудительная эвакуация гражданского населения.