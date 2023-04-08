За добу росіяни завдали 2 ракетних та 35 авіаційних ударів, а також здійснили понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

До речі Окупанти готують "евакуацію" населення на Херсонщині та Запоріжжі: хронологія 409 дня війни

Жорсткі бої за Бахмут

На Лиманському напрямку росіяни безуспішно наступали південніше Кремінної, а також в районах Серебрянського лісництва та Верхньокам’янського. Артилерією накрили Новоселівське, Макіївку, Невське, Кузьмине, Діброва, Білогорівку Луганської області та Торське, Зарічне, Спірне, Берестове Донецької області.

На Бахмутському напрямку окупанти продовжують вести наступальні дії. Вони намагаються взяти під повний контроль місто Бахмут – йдуть жорстокі бої.

Також загарбники безуспішно намагались наступати в районі східніше Богданівки та Іванівського. Українські захисники відбили близько 20 атак ворога на зазначеній ділянці фронту.

Від ворожих обстрілів постраждали понад 25 населених пунктів: Васюківка, Міньківка, Бахмут, Богданівка, Іванівське, Часів Яр, Новомаркове, Ступочки, Шуми, Торецьк та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському та Мар’їнському напрямках загарбники наступали біля Новокалинового, Сєверного, Первомайського, Мар’їнки та Побєди Донецької області. Успіху не було.

Найзапекліші бої на зазначеній ділянці фронту тривають за Мар’їнку , де ЗСУ відбили понад 15 ворожих атак. Під обстріли потрапили Новобахмутівка, Авдіївка, Сєверне, Водяне, Первомайське, Карлівка, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда та Парасковіївка.

, де ЗСУ відбили понад 15 ворожих атак. Під обстріли потрапили Новобахмутівка, Авдіївка, Сєверне, Водяне, Первомайське, Карлівка, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда та Парасковіївка. На Шахтарському напрямку ворог не наступав. Однак обстріляв населені пункти Новомихайлівка, Вугледар, Пречистівка, Керменчик, Новомайорське, Золота Нива, Шахтарське, та Велика Новосілка Донецької області.

Здобутки українських сил

Авіація Сил оборони за добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.

Біля Мар'їнки знищили російський штурмовик Су-25.

Знешкодили 7 БпЛА , з них: 3 – типу "Орлан", 3 – "Ланцет" та 1 – "Мерлін".

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 1 пункт управління, 2 райони зосередження живої сили та знищили склад боєприпасів ворога.

Обстріли на Півночі

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна ситуація не змінилась. Ознак формувань наступальних угруповань ворога не виявили.

Окупанти присутні у прикордонних з Україною районах Курської та Бєлгородської областей. У прикордонних районах Курської області противник продовжує інженерне обладнання місцевості.

За добу росіяни обстрілювали населені пункти Леонівка, Грем’яч Чернігівської області; Нововасилівка, Середина-Буда, Заруцьке Сумської області, а також Гур’їв Козачок, Лук’янці, Верхня Писарівка, Графське, Зибине, Караїчне, Потихонове, Амбарне, Бологівка, Красне Перше та Новомлинськ на Харківщині.

На Куп’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали населені пункти Тополі, Фиголівка, Дворічна, Западне, Крохмальне, Гусинка, Кіндрашівка Харківської області та Новоселівське - Луганської.

На Півдні ворог готує "евакуацію" населення

На Запорізькому та Херсонському напрямках росіяни нарощують оборонні рубежі та позиції. Вони обстріляли Малинівку, Малу Токмачку, Новоданилівку, Оріхів, Новопавлівку Запорізької області; Качкарівку, Зміївку, Інженерне та Зеленівку Херсонської області, а також Херсон.

В окупованих Запорізької та Херсонської областей російські окупанти активізували підготовку з евакуації місцевого населення до Криму. Зокрема, в Мелітополі та Скадовську ворог організував опитування місцевого населення щодо можливої евакуації. Перевіряють наявність російського паспорту, прописку та рівень освіти. Поширюють інформацію, що з кінця квітня розпочнеться примусова евакуація цивільного населення.