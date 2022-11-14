Свежее "мясо" на фронт, принудительная эвакуация и точный удар по Горловке: сводка Генштаба

Продолжаются 264 сутки российского широкомасштабного вторжения. О том, что сейчас происходит на фронте, рассказали в вечерней сводке Генштаба.

В настоящее время оккупанты на фронте окапываются, возводят оборонные рубежи и готовят новое "мясо", чтобы пополнить собственные потери. Об этом рассказал спикер Генштаба ВСУ Александр Штупун.

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На чем сосредоточены россияне

Сейчас оккупанты сосредоточены на том, чтобы удержать временно оккупированные территории. Они продолжают оборудовать оборонительные рубежи на левом берегу реки Днепр. Однако россияне также атакуют на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

Также известно, что они пытаются пополнить потери за счет новых мобилизованных россиян, которых сейчас готовят к ведению боевых действий в военных учебных заведениях и центрах подготовки. Более того, несмотря на официальную остановку частичной мобилизации в России, они планируют призвать в армию новое "мясо", чтобы потом его отправить на фронт.

К примеру, по данным Генштаба, военный комиссариат Брестской области уже объявил тендер на печать бланков предписаний мобилизованных в количестве 50 тысяч экземпляров. Срок выполнения заказа – до 31 декабря 2022 года.

Обстрелы оккупантов и ситуация на временно оккупированных территориях

Не перестают оккупанты и обстреливать и Украину. Да, за последние сутки они нанесли:

2 ракетных удара,

16 авиационных ударов,

а также произвели 15 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

В общей сложности враг из минометов и ствольной и реактивной артиллерии обстрелял около 50 населенных пунктов 5 областей.

Также в Генштабе сообщили, что из-за сложной гуманитарной ситуации в Луганской области оккупанты планируют провести полную эвакуацию гражданского населения из населенных пунктов Кременная, Северодонецк и Рубежное вглубь временно оккупированных территорий.

В Мариуполе россияне даже не пытаются обеспечивать минимальные бытовые потребности населения. Они решили расширить зону покрытия источников пропаганды, в частности благодаря запуску в течение месяца телеканала "Мариуполь-24".

Без существенных изменений обстановка остается у границы с Беларусью на Волынском и Полесском направлениях. Однако, несмотря на это, остается угроза ракетных и авиационных ударов.

Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги,

– отметили в Генштабе.

Защитники уничтожают врага

Изо дня в день армия Украины не дает отдыхать оккупантам. За последние сутки она:

поразила пункт управления одного из подразделений оккупационных войск в Горловке;

нанесла 17 авиаударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника;

воины ракетных войск и артиллерии поразили 2 пункта управления, а также 7 районов сосредоточения живой силы и ВОВ оккупантов.

Оккупанты понесли потери. В частности известно, что в Горловке удалось уничтожить 7 грузовых автомобилей и 2 орудия МТ-12 "Рапира". Также 15 захватчиков были ранены, а 3 МТ-ЛБ – повреждены. Информация о погибших оккупантах уточняется.

Потери россиян за последние сутки

За сутки с 13 ноября украинцам удалось ликвидировать еще 510 захватчиков, что увеличило показатель мертвых врагов до 81 370 человек. Также уничтожили и немало техники:

8 танков (в общей сложности – 2 848 единиц),

6 боевых бронированных машин (5 748),

2 артиллерийские системы (1 839),

2 БпЛА оперативно-тактического уровня (1 509),

21 единицу автомобильной техники и автоцистерн (4 316).

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Эти данные могут быть неточными, ведь из-за высокой активности боевых действий оперативно подсчитать потери оккупантов невозможно.