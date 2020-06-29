На выезде из Одессы зафиксировали огромное скопление машин. Пробка имеет протяженность в два или даже три километра. Вероятно, украинцы возвращаются в свои города после длинных выходных возле моря.

Наибольшее скопление машин наблюдается в районе дамбы Хаджибейского лимана. Об этом свидетельствуют данные Google Maps, сообщает 24 канал.

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В пятницу, 26 июня, то есть за день до выходных, ситуация была идентичной. Тогда многие украинцы двинулись на отдых в Одессу и на дамбе Хаджибейского лимана образовалась километровая пробка, в том числе и из-за дорожных работ.

Поэтому неудивительно, что сейчас люди возвращаются домой перед началом новой рабочей недели.

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Километровые пробки зафиксировали на выезде из Одессы / Скриншот Google Maps



Люди стоят в пробках по несколько часов / Фото из телеграм-канала "Новости Одесса"