"Результаты есть": В ГУР объяснили, почему россияне так не хотят менять азовцев

Поздно вечером 25 июня в Украину удалось вернуть 90 украинских защитников, среди которых 52 защитника "Азовстали". Однако среди вернувшихся из вражеского плена не было ни одного бойца бригады "Азов".

Как сообщил в эфире телемарафона представитель Главного управления разведки Андрей Юсов, пока обмен еще не завершился. Он отметил, что за каждого украинского пленного идет борьба, однако с бойцами из некоторых подразделений работа идет особенно трудно, ведь Россия не хочет их возвращать, передает 24 Канал.

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В ГУР объяснили, почему Россия не хочет менять пленных бойцов "Азова"

Юсов отметил, что Украина прилагает максимальные усилия, чтобы вернуть каждого защитника, который оказался во вражеском плену. Впрочем, есть отдельные подразделения и направления, где работа идет особенно трудно.

В разведке объяснили, что российская пропаганда постоянно работает над созданием различных "ужасов" и "образов", в которые потом сама очень сильно верит. Соответственно, это усложняет работу по возвращению защитников. Юсов добавил, что после такого россиянам очень сложно идти на уступки, ведь они рассказывали своему обществу о "нацистах".

В то же время в разведке заявили, что работа по возвращению бойцов "Азова" из плена продолжается и уже есть определенные результаты, о которых не объявляют публично.

Каждый возвращенный защитник – это отдельная битва и отдельная победа. И с публичной стороной, с оглаской надо быть очень осмотрительными и внимательными, потому что публичность в таких ситуациях – это оружие, которое может как помочь, так и навредить,

– объяснил Юсов.

Напомним, что 25 июня в Украину удалось вернуть 52 защитника, которые были на "Азовстали" и обороняли Мариуполь. Однако они не являются бойцами бригады "Азов", а служили в других подразделениях. На сегодня во вражеском плену остается около 900 азовцев.