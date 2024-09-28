Об этом в эфире телемарафона заявил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. В то же время Украине в этот день удалось вернуть наших детей, которых Россия незаконно вывезла с временно оккупированных территорий нашего государства, передает 24 Канал.

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Что сказал Лубинец об "обмене детьми" между Россией и Украиной

Украинский омбудсмен рассказал, что утром начала распространяться ложная информация относительно "обмена детьми" Украиной и Россией. Сейчас выясняется, кто тот неизвестный дипломат, который сообщил французским журналистам, что якобы было подписано некое соглашение между Россией и Украиной при посредничестве Катара, где прописан так называемый механизм обмена детей.

Мы сразу это опровергли, потому что, во-первых, это невозможно, согласно международному гуманитарному праву, проводить вообще такое. Это только, наверное, российским пропагандистам могло прийти в голову, что можно детей менять друг на друга,

– объяснил Лубинец.

Он также отметил, что никогда Украина не забирала российских детей, не создавала препятствий, по их возвращению. Более того, по словам омбудсмена, когда к украинской стороне обращались через посредников или даже напрямую российские граждане и просили помощи, чтобы их дети выехали, то наши представители всегда это делали и будут делать.

"В-третьих, я думаю, что из-за того, что с так называемым неназванным источником мы в очередной раз увидели – это еще один из элементов российской пропаганды, который, к сожалению, не заканчивается. Но мы работаем дальше, мы всех вернем детей и гражданских, по крайней мере украинская сторона это делает", – рассказал омбудсмен.

В то же время Дмитрий Лубинец отметил, что украинской стороне удалось вернуть 9 детей у одного парня, которому 20 лет. Это было в очередной раз сделано при посредничестве наших коллег из Катара.

Что известно о возвращении украинских детей домой

До этого Дмитрий Лубинец в своем телеграм-канале сообщил, что 27 сентября удалось вернуть 9 детей и 20-летнего юношу с братом в рамках реализации утвержденного плана действий Президента Украины Bring Kids Back UA. Возраст возвращенных от 13 до 17 лет, некоторые из них имеют инвалидность и тяжелые заболевания.

Сегодня мы уже встретили детей, которых с родителями или законными опекунами разделила линия фронта и оккупанты. Возвращены украинцы – из Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской областей и Крыма. Некоторые из возвращенных детей на начало полномасштабного российского вторжения в Украину находились в Олешковском детском доме-интернате. Впоследствии их оккупационная власть вывозила в город Скадовск и Россию,

– написал омбудсмен.

К счастью, при посредничестве Государства Катар удалось детей воссоединить с семьями, которых на длительное время разлучили россияне. Лубинец также рассказал, что один из мальчишек, который сегодня вернулся на родную землю, потерял папу, который защищал Украину во время российского вторжения.

В Украину удалось вернуть 9 наших детей / Фото из телеграм-канала Дмитрия Лубинца

"Некоторые из детей – наконец за долгое время обнимет родных, которые преданно несут службу в различных структурах Украины. Некоторые – вернулись к дедушке с бабушкой, ведь именно они могут подарить счастливое детство на родной земле", – отметил он.

Омбудсмен также поблагодарил причастным государственным органам за прекрасное сотрудничество, которое принесло хороший результат, а фонд BGV за предоставление необходимой помощи.