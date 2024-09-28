Про це в етері телемаратону заявив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. Водночас Україні цього дня вдалося повернути наших дітей, яких Росія незаконно вивезла з тимчасово окупованих територій нашої держави, передає 24 Канал.

До теми У Катарі заявляли про "обмін дітьми" між Росією та Україною: Лубінець різко відреагував

Що сказав Лубінець про "обмін дітьми" між Росією та Україною

Український омбудсмен розповів, що зранку почала розповсюджуватися неправдива інформація стосовно "обміну дітьми" Україною і Росією. Зараз зʼясовується, хто той невідомий дипломат, який повідомив французьким журналістам, що нібито була підписана якась угода між Росією та Україною за посередництва Катару, де прописаний так названий механізм обміну дітей.

Ми одразу це спростували, бо, по-перше, це неможливо, згідно з міжнародним гуманітарним правом, проводити взагалі таке. Це тільки, напевно, російським пропагандистам могло на думку спасти, що можна дітей міняти один на одного,

– пояснив Лубінець.

Він також наголосив, що ніколи Україна не забирала російських дітей, не створювала перешкод, щодо їх повернення. Ба більше, за словами омбудсмена, коли до української сторони зверталися через посередників або навіть напряму російські громадяни й просили допомоги, щоб їхні діти виїхали, то наші представники завжди це робили та будуть робити.

"По-третє, я думаю, що через те, що з так званим неназваним джерелом ми вкотре побачили – це ще один з елементів російської пропаганди, який, на жаль, не закінчується. Але ми працюємо далі, ми всіх повернемо дітей і цивільних, принаймні українська сторона це робить", – розповів омбудсмен.

Водночас Дмитро Лубінець зауважив, що українській стороні вдалося повернути 9 дітей в одного хлопця, якому 20 років. Це було вкотре зроблено за посередництва наших колег з Катару.

Що відомо про повернення українських дітей додому

До цього Дмитро Лубінець у своєму телеграм-каналі повідомив, що 27 вересня вдалося повернути 9 дітей та 20-річного юнака із братом в межах реалізації затвердженого плану дій Президента України Bring Kids Back UA. Вік повернутих від 13 до 17 років, деякі з них мають інвалідність та тяжкі захворювання.

Сьогодні ми вже зустріли дітей, яких із батьками чи законними опікунами розділила лінія фронту та окупанти. Повернуті українці – з Херсонської, Запорізької, Донецької, Луганської областей та Криму. Деякі з повернутих дітей на початок повномасштабного російського вторгнення в Україну перебували в Олешківському дитячому будинку-інтернаті. Згодом їх окупаційна влада вивозила до міста Скадовськ та Росії,

– написав омбудсмен.

На щастя, за посередництва Держави Катар вдалося дітей возз'єднати із родинами, яких на тривалий час розлучили росіяни. Лубінець також розповів, що один із хлопців, який сьогодні повернувся на рідну землю, втратив тата, який захищав Україну під час російського вторгнення.

В Україну вдалося повернути 9 наших дітей / Фото з телеграм-каналу Дмитра Лубінця

"Дехто з дітей – нарешті за тривалий час обійме рідних, які віддано несуть службу в різних структурах України. Дехто – повернувся до дідуся з бабусею, адже саме вони можуть подарувати щасливе дитинство на рідній землі", – зазначив він.

Омбудсмен також подякував дотичним державним органам за чудову співпрацю, яка принесла гарний результат, а фонду BGV за надання необхідної допомоги.