Как вернуть Дмитрука в Украину и отдать правоохранителям: юрист назвал механизм

Одиозный народный депутат Артем Дмитрук, которого подозревают в избиении военного в Киеве и нападении на правоохранителя в Одессе, в августе 2024 года незаконно пересек границу. На днях его увидели в торговом центре в Лондоне.

В эфире 24 Канала юрист Центра противодействия коррупции Роман Колюхов сказал, какой может быть механизм возвращения Дмитрука в Украину и привлечения к ответственности. Отметим, что суд заочно назначил меру пресечения нардепу в виде содержания под стражей.

К теме "Он не заявлял, что является депутатом парламента": Молдова рассказала, как пропустила нардепа Дмитрука

Что должна сделать Украина, чтобы вернуть Дмитрука

На самом деле этот механизм прописан в Уголовно-процессуальном кодексе. Это отдельный раздел, который предусматривает международное сотрудничество Украины с другими государствами.

Из последних новостей известно, что Государственное бюро расследований уже обратилось с запросом об объявлении в международный розыск Дмитрука. Это означает то, что в перспективе это может завершиться его задержанием за рубежом и все же теоретически возвращением в Украину.

Юрист Центра противодействия коррупции предположил, каким образом Дмитруку удалось попросить в Молдове о временном убежище, если в Украине на него уже было заведено дело.

Мне кажется, что Дмитрук не первый такой,

– сказал Колюхов.

Вспомните, скандально известного экс-судью Днепровского райсуда Киева, принимавшего решения против Автомайдана Николая Чауса, которого сейчас судят. Он также оказался в Молдове и просил там убежище. В результате вернулся на территорию Украины и сейчас находится на скамье подсудимых.

Есть разные сценарии и возможности. В общем Дмитрук так же может оказаться на скамье подсудимых в Украине. Для этого нужно, чтобы Украина применила все правовые механизмы, предусмотренные украинским и международным законодательством, чтобы иностранные государства, на территории которых будет находиться Дмитрук, способствовали в задержании нашего народного депутата и возвращении его в Украину,

– добавил юрист ЦПК.

По его мнению, стоит акцентировать не так на том, физически ли человек находится в Украине, как на том, уклоняется ли он от выполнения возложенных на него процессуальных обязанностей в определенном уголовном производстве. Например, если суд выдает разрешение на осуществление специального судебного производства и лицо осуждается заочно, то все же в будущем оно может понести наказание.