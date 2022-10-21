Защитница "Азовстали" встретилась с родными после 5 месяцев плена: кадры, трогающие до слез

В конце сентября мы рассказывали вам об освобождении из плена более 200 защитников "Азовстали". Одна из возвращенных домой героинь – Зоряна Репецкая. И ей наконец-то удалось увидеться с родными.

Возвращения из плена Зоряны Репецкой ожидали все без исключения украинцы. Но больше всего хотели увидеть ее дома именно родные.

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Родные встречали со слезами на глазах

Заметим, что Зоряна Репецкая находилась в российском плену 5 месяцев. А дочки украинской Героини не видели ее еще дольше, ведь до попадания в руки врага она смело защищала родную землю.

Видео, выложенное в сети, буквально пронизано теплотой и любовью. Девочки Зоряны Репецкой не сдерживали эмоций, ожидая, когда через порог переступит их мама. Как только она вошла в квартиру, они сразу же бросились ей на шею и все начали плакать.

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Украина продолжает возвращать своих Героев

Напомним, что Зоряну Репецкую выпустили из плена 21 сентября 2022 года. Произошло это в рамках обмена, во время которого Украина смогла вернуть домой 215 своих защитников. Среди них – Денис Прокопенко и Сергей Волынский.

Добавим, что недавно состоялся первый женский обмен. Во время него на родную землю вернули 108 украинок. Известно, что некоторые из них попали в руки врага еще до 24 февраля.

Например, за "слишком проукраинскую позицию" сидели за решеткой украинки еще с 2019 года. А выражалась она в перевозке гуманитарной помощи для детей-сирот, или же надуманном "шпионаже" и "терроризме".

Заметим, что среди этих 108 женщин была Виктория Обидина. Она – медик, которую во время эвакуации с "Азовстали" разлучили с дочерью Алисой. Она в последний раз видела свою 4-летнюю дочь во время так называемых фильтрационных мероприятий в Мангуше.

Обидина тогда осталась в фильтрационном лагере, расположенном в так называемой псевдореспублике "ДНР". Девочку же вскоре забрали из Запорожья родные медика.

Добавим, что Алиса и Виктория более 50 дней находились в бункере металлургического комбината. Там они скрывались от российских обстрелов, которые не утихали.

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