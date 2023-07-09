Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Владислав Селезнев. По его словам, возвращение азовцев домой имеет большое символическое значение.
Вашему вниманию Из болот доносится вой: россияне истерят из-за возвращения командиров Азовстали
"Россия фактически перестала быть субъектом международных отношений. Мнение Владимира Путина никому не интересно. Все решения принимаются, не учитывая его", – отметил Селезнев.
Страну-агрессора даже не ставят в известность о каких-либо решениях – она узнает обо всем постфактум.
Мир стремится обуздать Россию
По мнению Селезнева, в настоящее время усилия ведущих стран мира направлены на укрощение России, чтобы она больше никому не могла угрожать. А на острие этой консолидированной позиции находится украинская армия, неуклонно двигающаяся к освобождению своих территорий.
Более того, теперь в ее ряды могут снова стать Денис "Редис" Прокопенко, Святослав "Калина" Паламарь, Сергей "Волына" Волынский, Олег "Алис" Хоменко и Денис Шлега.
Командиры "Азова" вернулись в Украину: основное
- Герои Украины смогли вернуться домой сразу после визита украинского президента в Турцию, состоявшегося 7 июля 2023 года. Аналитики ISW считают, что возвращение защитников "Азовстали" свидетельствует о заметном сдвиге в российско-турецких отношениях.
- Возвращение легендарных командиров повлекло за собой незаурядную истерику среди россиян. В частности, Кремль обвинил Украину и Турцию в якобы нарушении договоренностей.
- Во Львове командиры "Азова" успели пообщаться с журналистами. Герои дали понять, что намерены продолжать борьбу за свободу Украины.