Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Владислав Селезнев. По его словам, возвращение азовцев домой имеет большое символическое значение.

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"Россия фактически перестала быть субъектом международных отношений. Мнение Владимира Путина никому не интересно. Все решения принимаются, не учитывая его", – отметил Селезнев.

Страну-агрессора даже не ставят в известность о каких-либо решениях – она узнает обо всем постфактум.

Обратите внимание! С осени 2022 года пять украинских командиров находились в Турции под личной протекцией президента Реджепа Эрдогана. По условиям обмена, они до конца войны не должны были возвращаться домой.

Мир стремится обуздать Россию

По мнению Селезнева, в настоящее время усилия ведущих стран мира направлены на укрощение России, чтобы она больше никому не могла угрожать. А на острие этой консолидированной позиции находится украинская армия, неуклонно двигающаяся к освобождению своих территорий.

Более того, теперь в ее ряды могут снова стать Денис "Редис" Прокопенко, Святослав "Калина" Паламарь, Сергей "Волына" Волынский, Олег "Алис" Хоменко и Денис Шлега.

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