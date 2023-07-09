Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Владислав Селезньов. За його словами, повернення азовців додому має велике символічне значення.
До вашої уваги З боліт долинає виття: росіяни істерикують через повернення командирів Азовсталі
"Росія фактично перестала бути суб'єктом міжнародних відносин. Думка Владіміра Путіна нікому не цікава. Усі рішення ухвалюють, не враховуючи її", – зазначив Селезньов.
Країну-агресорку навіть не ставлять до відома про якісь рішення – вона дізнається про все постфактум.
Світ прагне приборкати Росію
На думку Селезньова, натепер зусилля провідних країн світу спрямовані на приборкання Росії, щоб вона більше нікому не могла загрожувати. А на вістрі цієї консолідованої позиції перебуває українська армія, яка неухильно рухається до звільнення своїх територій.
Ба більше, тепер у її ряди можуть знову стати Денис "Редіс" Прокопенко, Святослав "Калина" Паламар, Сергій "Волина" Волинський, Олег "Аліс" Хоменко і Денис Шлега.
Командири "Азову" повернулись в Україну: основне
- Герої України змогли повернутись додому відразу після візиту українського президента в Туреччину, який відбувся 7 липня 2023 року. Аналітики ISW вважають, що повернення захисників "Азовсталі" свідчить про помітне зрушення в російсько-турецьких відносинах.
- Повернення легендарних командирів спричинило неабияку істерику серед росіян. Зокрема, Кремль звинуватив Україну та Туреччину в нібито порушенні домовленостей.
- У Львові командири "Азову" встигли поспілкуватися з журналістами. Герої дали зрозуміти, що мають намір продовжувати боротьбу за свободу України.