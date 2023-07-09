Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Владислав Селезньов. За його словами, повернення азовців додому має велике символічне значення.

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"Росія фактично перестала бути суб'єктом міжнародних відносин. Думка Владіміра Путіна нікому не цікава. Усі рішення ухвалюють, не враховуючи її", – зазначив Селезньов.

Країну-агресорку навіть не ставлять до відома про якісь рішення – вона дізнається про все постфактум.

Зверніть увагу! З осені 2022 року п'ятеро українських командирів перебували в Туреччині під особистою протекцією президента Реджепа Ердогана. За умовами обміну, вони до кінця війни не повинні були повертатися додому.

Світ прагне приборкати Росію

На думку Селезньова, натепер зусилля провідних країн світу спрямовані на приборкання Росії, щоб вона більше нікому не могла загрожувати. А на вістрі цієї консолідованої позиції перебуває українська армія, яка неухильно рухається до звільнення своїх територій.

Ба більше, тепер у її ряди можуть знову стати Денис "Редіс" Прокопенко, Святослав "Калина" Паламар, Сергій "Волина" Волинський, Олег "Аліс" Хоменко і Денис Шлега.

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