Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Владислав Селезньов. За його словами, повернення азовців додому має велике символічне значення.

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"Росія фактично перестала бути суб'єктом міжнародних відносин. Думка Владіміра Путіна нікому не цікава. Усі рішення ухвалюють, не враховуючи її", – зазначив Селезньов.

Країну-агресорку навіть не ставлять до відома про якісь рішення – вона дізнається про все постфактум.

Світ прагне приборкати Росію

На думку Селезньова, натепер зусилля провідних країн світу спрямовані на приборкання Росії, щоб вона більше нікому не могла загрожувати. А на вістрі цієї консолідованої позиції перебуває українська армія, яка неухильно рухається до звільнення своїх територій.

Ба більше, тепер у її ряди можуть знову стати Денис "Редіс" Прокопенко, Святослав "Калина" Паламар, Сергій "Волина" Волинський, Олег "Аліс" Хоменко і Денис Шлега.

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