Возвращение командиров "Азовстали": посол рассказал о договоренностях Украины и Турции

Накануне Владимир Зеленский посетил Турцию с визитом. В Украину глава государства вернулся с командирами "Азовстали".

Посол Украины в Турции Василий Боднар в эфире "Свобода Утро" рассказал детали возвращения командиров. По его словам, Киеву не выдвигали никаких условий по этому поводу, передает 24 Канал.

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Анкара была заинтересована в возвращении

Боднар добавил, что в Анкаре были заинтересованы в операции по возвращению командиров. Таким образом, Турция получила возможность усилить собственные позиции на международной арене.

На самом деле, никаких условий, о которых мне было бы известно, касательно возвращения наших военнослужащих, не было выдвинуто. Напротив, это как раз особенность этой позиции турецкой стороны как медиатора, предоставляющей так называемые хорошие услуги для того, чтобы сам процесс продолжался. Ее роль, конечно, в этом процессе также важна,

– добавил он.

Посол подчеркнул, что возвращение командиров не следует считать неким "жестом доброй воли в сторону Украины". Следует понимать, что это решение усиливает позиции Турции в коммуникации с российской стороной.

В то же время Боднар рассказал, что переговоры продолжались несколько месяцев. К ним, по словам посла, привлекали "весь дипломатический авангард".

Подготовительная работа продолжалась несколько месяцев. Президент вел переговоры с президентом Эрдоганом не только во время визита, но и предварительно было несколько телефонных звонков, были контакты, конечно, там, где только можно было найти такие контакты,

– подчеркнул Боднар.

Отметим, что в Украину вернулись:

Денис "Редис" Прокопенко – командир "Азова";

– командир "Азова"; Святослав "Калина" Пономар – его заместитель;

– его заместитель; Сергей "Волына" Волынский – исполняющий обязанности командира 36-й отдельной бригады морской пехоты;

– исполняющий обязанности командира 36-й отдельной бригады морской пехоты; Олег "Алис" Хоменко – старший офицер "Азова";

– старший офицер "Азова"; Денис Шлега – полковник Национальной гвардии Украины, командир 12-й бригады оперативного назначения.

В России сильно подгорело из-за возвращения командиров "Азовстали". Там сетуют, что была договоренность, что они будут оставаться в Турции до конца войны.