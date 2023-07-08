Возвращение командиров из "Азовстали" домой: трогательные кадры

8 июля из Турции в Украину возвращаются легендарные командиры, руководившие охраной Мариуполя и завода "Азовсталь". Сейчас украинские воины на пути домой.

О возвращении командиров стало известно днем 8 июля. При посадке на самолет украинских воинов встретили президент Владимир Зеленский, глава Офиса Президента Андрей Ермак и глава МВД Игорь Клименко, сообщает 24 Канал.

Обратите внимание Командиры "Азовстали" возвращаются из Турции домой

Трогательные кадры возвращения украинских героев

Денис "Редис" Прокоменко, Святослав "Калина" Паламар, Сергей "Волына" Волынский, Олег "Алис" Хоменко, Денис Шлега прибыли на аэродром, где их встретил Владимир Зеленский. Все встречи сопровождались теплыми объятиями.

Встреча Зеленского с командирами "Азовстали" / Фото Офиса Президента

После недолгих разговоров командиры вместе с президентом, главой ОП и руководителем МВД сели на самолет, чтобы отправиться домой.

Легендарные командиры возвращаются домой / Фото Офиса Президента

Возвращение командиров "Азовстали" из плена: главное

Защитники Мариуполя 86 суток держали оборону города, почти все это время окруженного врагом. После городских боев бойцы полка "Азов", морские пехотинцы и воины других подразделений перешли на завод "Азовсталь", где продолжали держать оборону в тяжелейших условиях под постоянными ракетными и авиационными ударами и обстрелами.

В мае 2022 года наши воины исполнили приказ и прекратили оборону и защитники "Азовстали" начали покидать завод. 20 мая с завода вышли командиры:

Денис "Редис" Прокоменко – командир "Азова";

Святослав "Калина" Паламарь – его заместитель;

Сергей "Волына" Волынский – исполняющий обязанности командира 36-й отдельной бригады морской пехоты;

Олег "Алис" Хоменко – старший офицер "Азова";

Денис Шлега – полковник Национальной гвардии Украины, командир 12-й бригады оперативного назначения.

21 сентября в рамках обмена пленными 200 воинов, включая защитников "Азовстали", вернулись домой – их обменяли на кума Путина Медведчука. Командиры отправились в Турцию, где находились до 8 июля 2023 года.