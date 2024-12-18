Люди боятся потерять свои приобретения, ведь россияне проводят так называемую "национализацию". Об этом 24 Каналу рассказал заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский, отметив, что оккупанты конфискуют имущество для своих нужд.

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Почему некоторые люди вынуждены возвращаться на оккупированные территории

По словам заместителя председателя Херсонского областного совета, на оккупированных территориях не то, что сложно жить, а трудно выживать.

Вооруженные Силы Украины, в отличие от оккупантов, не наносят ударов неуправляемым оружием по гражданским объектам. Однако давление и принуждение со стороны россиян, количество военных преступлений против украинского населения усложняют жизнь.

Некоторые люди возвращаются, потому что они боятся потерять свое имущество, которое осталось на временно оккупированных территориях. Оккупационная власть его "национализирует", потому что владельцы не появляются, не имеют российского гражданства и не перерегистрируют имущество в российские реестры,

– пояснил Соболевский.

В результате, оккупационная власть имущество конфискует или для своих нужд, или отдает россиянам, которые приезжают жить и работать на оккупированные территории.

Кстати, руководитель "Центра изучения оккупации" Петр Андрющенко также отметил, что среди причин возвращения людей на ВОТ является невозможность найти работу в Украине, чтобы арендовать жилье, ведь количество украинцев, которые получали социальные выплаты от государства, уменьшилось. Также на оккупированные территории возвращаются пожилые люди, которым трудно адаптироваться на новом месте.

Напомним, нардеп Максим Ткаченко заявил, что на оккупированные территории вернулось 150 тысяч ВПЛ, позже он это заявление опроверг. Между тем Ирина Верещук сообщила, что Украина имеет закрытые границы с Россией и Беларусью, поэтому возвращение на оккупированные территории является фактически невозможным.