В частности в Литве могли бы проверять, выполнил ли гражданин Украины свой мобилизационный долг или получил освобождение от призыва, прежде чем продолжать ему вид на жительство. Об этом заявили президент Литвы Гитанас Науседа и премьер Ингрида Шимоните во время дебатов на радио.

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Украина должна иметь возможности и инструменты, чтобы пригласить своих ребят к выполнению долга перед Родиной. Мы должны сотрудничать с Украиной во всех смыслах,

– сказал Науседа.

Нужно согласование на уровне ЕС

В то же время Ингрида Шимоните считает, что Литва могла бы сделать определенные шаги, чтобы помочь Украине вернуть военнообязанных, но некоторые меры необходимо согласовать на уровне Евросоюза.

Возможно, при рассмотрении вопроса о продлении временного вида на жительство можно было бы найти какие-то методы, чтобы убедиться, что человек выполнил свой мобилизационный долг или освобожден от него. Но здесь мы должны сотрудничать не только с украинскими институтами, но и шире,

– объяснила она.

По ее словам, временная защита для украинцев в Евросоюзе является универсальной, а его гарантии очень широкими. Именно поэтому возвращение военнообязанных мужчин не может быть вопросом "одной или двух стран".

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