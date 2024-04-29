Зокрема в Литві могли б перевіряти, чи виконав громадянин України свій мобілізаційний обов’язок або отримав звільнення від призову, перш ніж продовжувати йому посвідку на проживання. Про це заявили президент Литви Гітанас Науседа та прем'єрка Інгріда Шимоніте під час дебатів на радіо.
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Україна повинна мати можливості та інструменти, щоб запросити своїх хлопців до виконання обов'язку перед Батьківщиною. Ми повинні співпрацювати з Україною у всіх сенсах,
– сказав Науседа.
Потрібне узгодження на рівні ЄС
Водночас Інгріда Шимоніте вважає, що Литва могла б зробити певні кроки, щоб допомогти Україні повернути військовозобов'язаних, але деякі заходи необхідно узгодити на рівні Євросоюзу.
Можливо, при розгляді питання про продовження тимчасового посвідки на проживання можна було б знайти якісь методи, щоб переконатися, що людина виконала свій мобілізаційний обов'язок або звільнена від нього. Але тут ми маємо співпрацювати не лише з українськими інститутами, а й ширше,
– пояснила вона.
За її словами, тимчасовий захист для українців у Євросоюзі є універсальним, а його гарантії дуже широкими. Саме тому повернення військовозобов'язаних чоловіків не може бути питанням "однієї чи двох країн".
Повернення чоловіків з-за кордону: що відомо
- 23 квітня стало відомо, що консульства призупинили надання послуг українським чоловікам призовного віку за кордоном. Це пов'язано з необхідністю оновити процедуру надання послуг після ухвалення закону про мобілізацію.
- Очільник оборонного відомства Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що країна готова допомогти нашій державі повернути чоловіків призовного віку. Однак жодного офіційного звернення Києва до Польщі з приводу цього, як з'ясувалося, не було.
- Згодом глава Міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що в питанні повернення військовозобов'язаних ініціатива має бути з боку України. Політик вважає, що ця тема є "етично неоднозначним питанням". За його словами, Польщі поки що невідомі ініціативи українського уряду після ухвалення нового закону про мобілізацію.