Зокрема в Литві могли б перевіряти, чи виконав громадянин України свій мобілізаційний обов’язок або отримав звільнення від призову, перш ніж продовжувати йому посвідку на проживання. Про це заявили президент Литви Гітанас Науседа та прем'єрка Інгріда Шимоніте під час дебатів на радіо.

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Україна повинна мати можливості та інструменти, щоб запросити своїх хлопців до виконання обов'язку перед Батьківщиною. Ми повинні співпрацювати з Україною у всіх сенсах,

– сказав Науседа.

Потрібне узгодження на рівні ЄС

Водночас Інгріда Шимоніте вважає, що Литва могла б зробити певні кроки, щоб допомогти Україні повернути військовозобов'язаних, але деякі заходи необхідно узгодити на рівні Євросоюзу.

Можливо, при розгляді питання про продовження тимчасового посвідки на проживання можна було б знайти якісь методи, щоб переконатися, що людина виконала свій мобілізаційний обов'язок або звільнена від нього. Але тут ми маємо співпрацювати не лише з українськими інститутами, а й ширше,

– пояснила вона.

За її словами, тимчасовий захист для українців у Євросоюзі є універсальним, а його гарантії дуже широкими. Саме тому повернення військовозобов'язаних чоловіків не може бути питанням "однієї чи двох країн".

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