Руководительница литовского правительства Ингрида Шимоните твердо отрицает то, что ее страна будет способствовать отправке украинских мужчин призывного возраста на территорию нашего государства. Однако не обойдется и без ограничений.

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Есть одно "но"

Премьер-министр Литвы отметила, что Евросоюз гарантировал защиту украинским гражданам, в том числе мужчинам. Это продлится как минимум до марта 2025 года. Она отметила на том, что специально разыскивать тех, кто уклоняется от службы, пока не планируют.

Мы не будем организовывать депортации или разыскивать украинских мужчин в стране, потому что это было бы незаконно,

– заявила чиновница.

Впрочем, как сказала Ингрида Шимоните, если Киев все же сможет доказать, что мужчина уклоняется от военной службы, ему может быть отказано в предоставлении вида на постоянное проживание в стране.

По ее словам, таким образом она "стремится помочь Украине гарантировать, что она имеет потенциал для обновления своих Вооруженных Сил и позволить людям, которые воевали в течение длительного времени, отдохнуть".

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа предлагал, чтобы в стране проверяли, выполнил ли гражданин Украины свой мобилизационный долг или получил освобождение от призыва, прежде чем продолжать ему вид на жительство.

Что говорят об этом в других странах