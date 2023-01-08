Лубинец в Турции поговорит о возвращении пленных с российской омбудсменкой Москальковой

Скоро украинский омбудсман приедет в Турцию. Он встретится с российской омбудсменкой Татьяной Москальковой.

Встреча Дмитрия Лубинца с Москальковой состоится уже через несколько дней. Уполномоченный ВР по правам человека поговорит с ней по поводу обмена пленными.

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"Планы амбициозные": Лубинец раскрыл планы встречи с Москальковой

Главный вопрос, который Лубинец обсудит с российской омбудсменкой – возвращение домой украинских защитников и защитниц. Также отдельно омбудсман поднимет вопрос о возвращении гражданских заложников, которых Россия массово задержала на временно оккупированных территориях и не отпускает домой.

Планы амбициозны. Мы ведь не знаем, как себя будет вести российская сторона. Однако предварительно мы получаем положительные сигналы, что они готовы рассматривать этот вопрос. Замечу, что гражданских, согласно Женевским конвенциям, мы не можем обменивать. Гражданских граждан Россия должна отпустить!,

– подчеркнул он.

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