Начальник штаба бригады спецназначения "Азова" Богдан "Тавр" Кротевич рассказал детали работы над возвращением командиров. Он отметил, что бойцов, безусловно, мотивировала новость о том, что они снова в строю.
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Долгая систематическая работа
Богдан Кротевич заявил, что "Азов" постоянно общение с украинскими властями по возвращению командиров. Однако каждая попытка срывалась – несмотря на обещания, это не удавалось сделать.
Надежды на возвращение командиров из Турции уменьшались, но часть "азовцев" продолжала верить. Только несколько офицеров по управлению знали об окончательных переговорах – однако даже шанс на успех был 50%.
Все могло сорваться. И насколько я понимаю, если бы сейчас это не сделали – это невозможно было бы сделать,
– сказал "Тавр".
Все очень обрадовались возвращению "отца" – боевых дух солдат вырос. Каждый боец готов положить жизнь за "Редиса", ведь тот в свою очередь готов сделать то же за каждого "азовца". Новых воинов мотивирует уходить в бригаду, где командир будет их ценить.
"Редис" уже приступил к работе. Основная задача Дениса Прокопенко – возвращение находящихся в плену воинов. А сам "Редис" оказывает определенное влияние на ход обмена.
У него возможностей сделать это больше – я так считаю. На самом деле нужно понимать, что некоторые представители России – из военного звена, они его уважают,
– заявил Кротевич.
Богдан Кротевич убеждает, что приоритеты не изменились по возвращению командиров.
Возвращение командиров "Азова"
- В рамках обмена пленными Денис Прокопенко и другие командиры должны были находится в Турции до конца войны. Однако 8 июля Владимир Зеленский анонсировал их возвращение.
- В тот же день воины пообщались с журналистами, где заявили, что обязательно скажут свое слово в бою. Они намерены продолжать отвоевывать независимость Украины.
- Уже 16 июля "Редис" встретился с личным составом. Он подчеркнул, что является солдатом, а основная цель Украины – выход на границы 1991 года и возвращение всех бойцов из плена.
- Никто не ветировал ни участие Дениса "Редиса" Прокопенко, ни участие других командиров в войне против России. Они готовятся выполнять боевые задания.