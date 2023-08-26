Начальник штабу бригади спецпризначення "Азову" Богдан "Тавр" Кротевич розповів деталі роботи над поверненням командирів. Він зазначив, що бійців безумовно змотивувала новина про те, що вони знову в строю.

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Довга систематична робота

Богдан Кротевич заявив, що "Азов" постійно спілкування з українською владою щодо повернення командирів. Однак кожна спроба зривалася – попри обіцянки це не вдавалося зробити.

Сподівання на повернення командирів з Туреччини зменшувалися, але частина "азовців" продовжувала вірити. Лише декілька офіцерів з управління знали про остаточні переговори – однак навіть шанс на успіх був 50%.

Все могло зірватися. І наскільки я розумію, якби зараз це не зробили – це б неможливо було зробити,

– сказав "Тавр".

Всі надзвичайно зраділи поверненню "батька" – бойових дух солдатів виріс. Кожен боєць готовий покласти життя за "Редіса", адже той своєю чергою готовий зробити те ж за кожного "азовця". Нових воїнів мотивує йти в бригаду, де командир буде їх цінувати.

"Редіс" наразі вже взявся до роботи. Основна задача Дениса Прокопенка – повернення воїнів, що зараз знаходяться у російському полоні. А сам "Редіс" має певний вплив на перебіг обміну.

У нього можливостей це зробити більше – я так вважаю. Насправді треба розуміти, що деякі представники Росії – з військової ланки, вони його поважають,

– заявив Кротевич.

Богдан Кротевич переконує, що пріорітети не змінилися з повернення командирів.

Повернення командирів "Азову"