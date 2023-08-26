Начальник штабу бригади спецпризначення "Азову" Богдан "Тавр" Кротевич розповів деталі роботи над поверненням командирів. Він зазначив, що бійців безумовно змотивувала новина про те, що вони знову в строю.
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Довга систематична робота
Богдан Кротевич заявив, що "Азов" постійно спілкування з українською владою щодо повернення командирів. Однак кожна спроба зривалася – попри обіцянки це не вдавалося зробити.
Сподівання на повернення командирів з Туреччини зменшувалися, але частина "азовців" продовжувала вірити. Лише декілька офіцерів з управління знали про остаточні переговори – однак навіть шанс на успіх був 50%.
Все могло зірватися. І наскільки я розумію, якби зараз це не зробили – це б неможливо було зробити,
– сказав "Тавр".
Всі надзвичайно зраділи поверненню "батька" – бойових дух солдатів виріс. Кожен боєць готовий покласти життя за "Редіса", адже той своєю чергою готовий зробити те ж за кожного "азовця". Нових воїнів мотивує йти в бригаду, де командир буде їх цінувати.
"Редіс" наразі вже взявся до роботи. Основна задача Дениса Прокопенка – повернення воїнів, що зараз знаходяться у російському полоні. А сам "Редіс" має певний вплив на перебіг обміну.
У нього можливостей це зробити більше – я так вважаю. Насправді треба розуміти, що деякі представники Росії – з військової ланки, вони його поважають,
– заявив Кротевич.
Богдан Кротевич переконує, що пріорітети не змінилися з повернення командирів.
Повернення командирів "Азову"
- У рамках обміну полоненими Денис Прокопенко та інші командири повинні були перебувати у Туреччині до кінця війни. Однак 8 липня Володимир Зеленський анонсував їх повернення.
- У той же день воїни поспілкувалися з журналістами, де заявили, що обов'язково скажуть своє слово у бою. Вони мають намір продовжувати відвойовувати незалежність України.
- Вже 16 липня "Редіс" зустрівся з особовим складом. Він наголосив, що є солдатом, а основною метою України є вихід на кордони 1991 року та повернення всіх бійців з полону.
- Ніхто не ветував ні участь Дениса "Редіса" Прокопенка, ні участь інших командирів у війні проти Росії. Вони готуються виконувати бойові завдання.