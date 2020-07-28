Возвращение РФ в СЦКК на Донбассе: Песков говорит, что с этим сложно
Украина хочет, чтобы российские военные вернулись в состав Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня на Донбассе. В Кремле заявляют, что этот вопрос требует проработки.
На заявление министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова отреагировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет ТАСС.
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Комментируя позицию Кремля по возвращению российских офицеров в СЦКК для обеспечения объявленного перемирия, Песков заявил, что "после того, как этот вопрос (возвращение российских офицеров – 24 канал) проработают на определение модальности их участия, гарантий равноправия, можно будет думать".
Пока говорить о каких-то конкретных условия сложно,
– отметил Песков.
По словам представителя российского лидера, эта тема является "достаточно сложной субстанцией". Никто не отказывается обсуждать ее. Однако сперва вопрос следует проработать.
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Что известно о выходе России из состава СЦКК
- Произошло это в декабре 2017 года. Таким образом российское Минобороны отозвало своих офицеров с Донбасса, которые находились здесь официально.
- Такой шаг в Кремле объяснили тем, что работа представительства ВС России в СЦКК стала вроде бы невозможной. В частности, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркивал, что российских офицеров в СЦКК "поставили в невыносимые условия".
- Российская власть считает, что их представители СЦКК вроде "наталкивались на трудности из-за позиции украинской власти".
- В сентябре 2019 года Украина сообщала, что на переговорах в Минске предложила представителям России вернуться в СЦКК.