Украина хочет, чтобы российские военные вернулись в состав Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня на Донбассе. В Кремле заявляют, что этот вопрос требует проработки.

На заявление министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова отреагировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

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Комментируя позицию Кремля по возвращению российских офицеров в СЦКК для обеспечения объявленного перемирия, Песков заявил, что "после того, как этот вопрос (возвращение российских офицеров – 24 канал) проработают на определение модальности их участия, гарантий равноправия, можно будет думать".

Пока говорить о каких-то конкретных условия сложно,

– отметил Песков.

По словам представителя российского лидера, эта тема является "достаточно сложной субстанцией". Никто не отказывается обсуждать ее. Однако сперва вопрос следует проработать.

Обратите внимание! Ранее Резников заявил, что Украина хочет, чтобы российские военные офицеры вернулись в состав Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК). Это позволит достичь постоянного режима тишины.

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