Україна хоче, щоб російські військові повернулися до складу Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню на Донбасі. У Кремлі заявляють, що це питання вимагає опрацювання.

На заяву міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова відреагував прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, пише ТАСС.

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Коментуючи позицію Кремля щодо повернення російських офіцерів в СЦКК для забезпечення оголошеного перемир'я, Пєсков заявив, що "після того, як це питання (повернення російських офіцерів – 24 канал) опрацюють на визначення модальності їхньої участі, гарантій рівноправності, можна буде думати".

Поки говорити про якісь конкретні умови складно,

– зазначив Пєсков.

За словами речника російського лідера, ця тема є "досить складною субстанцією". Ніхто не відмовляється обговорювати її. Одна спершу питання слід опрацювати.

Зверніть увагу! Раніше Резніков заявив, що Україна хоче, аби російські військові офіцери повернулися до складу Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК). Це дозволить досягнути постійного режиму тиші.

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