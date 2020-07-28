Повернення РФ до СЦКК на Донбасі: Пєсков каже, що з цим складно
Україна хоче, щоб російські військові повернулися до складу Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню на Донбасі. У Кремлі заявляють, що це питання вимагає опрацювання.
На заяву міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова відреагував прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, пише ТАСС.
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Коментуючи позицію Кремля щодо повернення російських офіцерів в СЦКК для забезпечення оголошеного перемир'я, Пєсков заявив, що "після того, як це питання (повернення російських офіцерів – 24 канал) опрацюють на визначення модальності їхньої участі, гарантій рівноправності, можна буде думати".
Поки говорити про якісь конкретні умови складно,
– зазначив Пєсков.
За словами речника російського лідера, ця тема є "досить складною субстанцією". Ніхто не відмовляється обговорювати її. Одна спершу питання слід опрацювати.
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Що відомо про вихід Росії зі складу СЦКК
- Сталося це в грудні 2017 року. Таким чином російське Міноборони відкликало своїх офіцерів з Донбасу, які перебували тут офіційно.
- Такий крок у Кремлі пояснили тим, що робота представництва ЗС Росії в СЦКК стала начебто неможливою. Зокрема, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров підкреслював, що російських офіцерів в СЦКК "поставили в нестерпні умови".
- Російська влада вважає, що їхні представники СЦКК начебто "натрапляли на труднощі через позицію української влади".
- У вересні 2019 року Україна повідомляла, що на переговорах у Мінську запропонувала представникам Росії повернутися до СЦКК.