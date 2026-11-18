Недавно депутат Госдумы на закрытом заседании призвал россиян быть готовыми к возвращению большого количества оккупантов с фронта. Он добавил, что Россия также якобы готовится к завершению войны. Однако на самом деле у Москвы совсем другие мотивы.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Роман Свитан, отметив, что на самом деле у россиян появились надежды добиться капитуляции Украины на условиях Москвы. По его словам, оккупанты связывают это с предстоящими трехсторонними контактами и возможными переговорами Путина с Трампом.

Возвращение оккупантов станет "бомбой" для российского общества

Как отметил военный эксперт, эти надежды на капитуляцию Украины в самой России распространяются в виде информационно-психологической спецоперации. Эта ИПСО оказалась настолько успешной внутри страны-агрессора, что подталкивает отдельных политических "горячих голов" планировать дальнейшие шаги и публично предупреждать о возможных вызовах.

В то же время, по оценке эксперта, появление в российских тылах огромного количества военных станет катастрофической проблемой для самой России. Речь идет о сотнях тысяч людей с боевым опытом, значительная часть которых попала на передовую из колоний.

Конечно, это проблема для России – возвращение 700 тысяч оккупантов, особенно тех, кто из мест лишения свободы попал на линию фронта, научился воевать, обращаться с оружием, а затем еще и с оружием вернется обратно в российскую глубинку. Всплеск преступности там будет гораздо сильнее, чем в свое время после окончания Афганской войны в Советском Союзе,

– подчеркнул Свитан.

Военный эксперт отметил, что сотни тысяч боевиков неизбежно влиются в банды для передела собственности на территории всей страны площадью 17,5 миллиона квадратных километров. Российская правоохранительная система не сможет это контролировать и рискует сама сгореть на этой обратной волне.

Впрочем, Роман Свитан подчеркнул, что такой коллапс произойдет не в ближайшей перспективе, а лишь после начала реального распада государства-агрессора. Решающую роль в этом сыграет уничтожение вражеской экономики украинскими дальнобойными дронами.

Свитан о возвращении россиян с фронта: смотрите видео