Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Роман Світан, зазначивши, що насправді в росіян з'явилися сподівання продавити капітуляцію України на умовах Москви. За його словами, окупанти пов'язують це з майбутніми тристоронніми контактами та можливими перемовинами Путіна з Трампом.

Adv

популярні відео

Повернення окупантів стане "бомбою" для російського суспільства

Як зазначив військовий експерт, ці сподівання на капітуляцію України в самій Росії поширюються у вигляді інформаційно-психологічної спецоперації. Це ІПСО стало настільки успішним усередині країни-агресорки, що підштовхує окремі політичні гарячі голови планувати подальші кроки та публічно попереджати про можливі виклики.

Водночас, за оцінкою експерта, поява в російських тилах величезної кількості військових стане катастрофічною проблемою для самої Росії. Мовиться про сотні тисяч людей із бойовим досвідом, значна частина яких потрапила на передову з колоній.

Звісно, це проблема для Росії – повернення 700 тисяч окупантів, особливо тих, які з місць позбавлення волі потрапили на лінію фронту, навчилися воювати, поводитися зі зброєю, а потім ще й зі зброєю повернуться назад у російську глибинку. Сплеск злочинності там буде набагато потужнішим, ніж свого часу після закінчення Афганської війни в Радянському Союзі– наголосив Світан.

Реклама

Військовий експерт зауважив, що сотні тисяч бойовиків неминуче увіллються в банди для переділу власності на території всієї країни площею 17,5 мільйона квадратних кілометрів. Російська правоохоронна система не зможе це проконтролювати і ризикує сама згоріти на цій зворотній хвилі.

Втім, Роман Світан підкреслив, що такий колапс трапиться не в найближчій перспективі, а лише після початку реального розпаду держави-агресорки. Вирішальну роль у цьому відіграє знищення ворожої економіки українськими далекобійними дронами.

Світан про повернення росіян з фронту: дивіться відео