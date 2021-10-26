Возвращение "скифского золота" – большая дипломатическая победа Украины

Украина вернет себе "скифское золото"! 26 октября Апелляционный суд Амстердама вынес долгожданное решение в нашу пользу. Финальный вердикт суда ждали с 2016 года. Далее читайте на украинском.

Суд наголосив, що золото належить державі Україна. Головуюча суддя Пауліна Хофмейєр-Рюттен оголосила, що ці об'єкти є частиною культурної спадщини України і мають бути передані українській стороні.

Важливо Суд Амстердама постановив передати "скіфське золото" Україні

Наголошую, що це саме Україна звернулася до суду та саме завдяки активній позиції держави, з 2014 року до 2021 рік, цей національний скарб не було передано окупантам.

А тому Україна успішно виборола та захистила свої невід'ємні та природні права у тривалому юридичному марафоні.

Тому не "Нідерланди повернуть" (з усією повагою), не "золото повернеться" (якось само по собі), а саме Україна шляхом системних зусиль повертає собі своє.

Повертає собі власність Українського народу

До речі, як випливає з позиції нідерландського суду, саме на правах Українського народу на власну культурну спадщину й було побудоване нинішнє рішення.

Додам, що цей тривалий спір стосувався насамперед нематеріальних питань, адже, прикладом, страхова вартість експозиції, що перед початком окупації Криму була вивезена до Амстердаму, становив усього 500 тисяч доларів.

Судовий розгляд охоплював не тільки та не стільки золото, але й багато інших артефактів, що до 2014 року зберігалися у музеях Бахчисараю, Керчі, Сімферополя, Севастополя (Херсонесу).

Колекція залишиться у Нідерландах до того, як Україна відшкодує музею Аллана Пірсона витрати на її зберігання з 2014 року.

Звісно, фейкові "музеї Криму", від імені яких у процесі виступала Росія, можуть ще звернутися до Верховного Суду Нідерландів, але скептично оцінюю не тільки перспективи цієї касації, але й те що вона зможе зупинити повернення історичної спадщини додому.