В Черновцах обнаружили тело российского солдата среди репатриированных тел погибших

В Черновцах среди репатриированных тел погибших на войне украинцев обнаружили тело оккупанта. На нем была российская форма и другие детали, указывающие на его принадлежность к армии России.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий начальника бюро судебно-медицинской экспертизы в Черновицкой области Виктора Бачинского.

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Тело будет служить обменным фондом

Начальник бюро судебно-медицинской экспертизы в Черновицкой области рассказал, что сверху на российском военнослужащем была украинская форма, а под ней – российская.

У него был жетон на шее, где был номер и надпись "армия российской федерации". Сверху была форма украинская, а под ней – российская с флагом. Ремень был с пряжкой, где была звезда. И российские нашивки,

– рассказал Виктор Бачинский в комментарии 24 Каналу.

Тело оккупанта будет служить обменным фондом, как это предусмотрено договоренностями на уровне правительств.

"Мы его (тело – 24 Канал) отправили в Винницу, где их принимают. Из Винницы их отправят в Россию", – добавил Виктор Бачинский.

Как писало издание molbuk.ua, тело этого военнослужащего пролежало примерно полгода.

К слову, недавно глава МВД Игорь Клименко рассказывал, что враг передает тела россиян вместе с украинцами. Он объяснил, что Россия может делать это намеренно, чтобы увеличить число переданных тел и загрузить работой украинских экспертов.